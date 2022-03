Forskere finder ny, opsigtsvækkende viden om kødædende gigant

Med sine cirka otte tons i vægt, 13 meter i længde og syv meter i højden var dinosauren af arten Tyrannosaurus rex et af de absolut største rovdyr, der nogensinde har sat fod på jorden.

Altså var den kødædende gigant i en særklasse for sig.

Nu har forskere imidlertid fundet frem til, at det rædselsindgydende dyr måske ikke var helt så unikt endda.

For efter de har studeret en række fossiler af det, de mente var resterne fra adskillige Tyrannosaurus rex, er de fundet frem til, at der muligvis ikke kun har eksisteret én art af den type dinosaur.

I stedet peger forskerne på, at der var tre forskellige arter.

Det skriver flere internationale medier, herunder The Guardian, som henviser til en forskningsartikel udgivet i Evolutionary Biology.

Ifølge Gregory Paul, som blandt andet var dinosaurspecialist på filmen Jurassic Park, og som står i front for forskningen, er man gået forkert til værks, når man tidligere har studeret fossilerne af forskellige Tyrannosaurus rex.

Man har i udgangspunktet altid antaget, at de mange knogler tilhørte samme art.

- Det er måske ikke en god idé, fordi man muligvis ser på en anden art, siger han ifølge The Guardian.

Stor variationer i knogler

Holdet af forskere har i alt undersøgt 37 forskellige Tyrannosaurus rex-fossiler. Her har de særligt fokuseret på variationen på fossilernes længde og omkreds af lårben for blandt andet at vurdere deres robusthed.

Her fandt man, at variationen var så markant, at der næppe kun var tale om individuelle variationer fra den ene dinosauer til den anden. I stedet var det mere sandsynligt, at de forskellige variationer var kendetegn for forskellige arter.

Ikke nok beviser

Selv om forskningsresultaterne peger i en bestemt retning, så foreligger der ikke tilstrækkeligt med bevis for at fastslå eksistensen af tre forskellige arter af Tyrannosaurus rex.

Af samme årsag er der flere i forskningsverden, der maner til besindighed.

Blandt andre er Steve Brusatte, der er palæontolog ved University of Edinburgh, og som ikke har været involveret i forskningen, ikke overbevist.

- Jeg forstår fristelsen til at opdele Tyrannosaurus rex i forskellige arter, fordi der er en vis variation i de fossile knogler. Men i sidste ende er denne variation, for mig at se, meget lille og indikerer ikke en meningsfuld, biologisk opdeling i forskellige arter, siger han.