Forskere finder spor efter en regnskov på Antarktis

Mange forbinder muligvis Antarktis med bidende frost, enorme ismasser og generelle vejrforhold, der får det danske vejr til at virke særdeles attraktivt i sammenligning. Sådan har det imidlertid ikke altid været.

På dinosaurernes tid var Antarktis meget varmere end i dag, og forskere har nu fundet spor efter en regnskov på det ellers dybfrosne kontinent.

19 grader om sommeren

Nutidens Antarktis er præget af kulde hele året, og selv ved kysterne når temperaturen sjældent over 0 grader om sommeren. Det er også på Antarktis, man har målt den laveste temperatur på landjorden: -89 grader.

Derfor kom det noget bag på forskerne, da de fandt pollen, rødder og blomstrende planter i en jordprøve, som blev boret op fra havets bund ud for det vestlige Antarktis.

Jordprøven kastede lys over Antarktis’ klima i Kridttiden for 90 mio. år siden. Det er den periode i historien, hvor flest dinosaurer-arter betrådte Jorden, og vi kender eksempelvis Tyrannosaurus rex fra denne periode.

De planter, som forskerne fandt i jordprøven, har vist sig at være af en type, som kun trives, hvis temperaturen når op omkring 19 grader om sommeren. En væsentligt højere temperatur, end forskerne havde forventet.

- De talrige planterester indikerer, at det vestlige Antarktis' kyst var et sumpet landskab for 93 til 83 mio. år siden, hvor der groede tempereret regnskov, siger professor Ulrich Salzmann fra Northumbria University til Daily Mail.

