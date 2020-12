Forskere finder tåget skov fyldt med ukendte dyr

Den frodige dal i Andesbjergene viste sig at være et eldorado af unikt liv

Listen over verdens dyr og planter skal opdateres.

Et forskerhold har været på en to uger lang ekspedition i Zongodalen i Bolivia, og her har de fundet 20 ukendte arter.

Det skriver Guardian.

Zongodalen ligger ikke mere end 50 kilometer fra Bolivias hovedstad La Paz, men alligevel er området stort set uudforsket.

Forskerne startede højt oppe i Andesbjergene, og derfra gik det stejlt nedad ad skråninger, indtil de nåede en tåget skov indhyllet i lave skyer.

Boliviansk flag-slangen har forskerne døbt denne fætter, fordi den er kendetegnet ved farverne rød, gul og grøn. Foto: Trond Larsen/Conservation International

Satyrsommerfuglen er ikke blevet spottet i næsten hundrede år. Foto: Fernando Guerra/Conservation International

Eldorado af ukendte dyr

Dalen viste sig at være et skatkammer af uopdagede dyrearter.

Forskerne fandt hugorme, frøer og sommerfugle, der aldrig er set før.

De genopdagede også arter, som man kendte, men frygtede uddøde. Det gjaldt blandt andet den djævleøjede frø, der kun har været observeret én gang tidligere, samt satyrsommerfuglen, der ikke er set i næsten et århundrede.

Også truede dyr som brillebjørnen og den gulbrystede tukan levede i dalen. Samt en række ukendte plantearter, herunder en ikke-før-set orkide.

Zongodalen er ofte dækket af tåge fra skyer og vandfald. Niveauforskellene er årsag til små øer af unikt liv. Foto: Trond Larsen/Conservation International

Bjergskråning med små verdener

De stejle skråninger gør det svært for dyr og planter at flytte sig, og derfor er dalen fyldt med små 'himmeløer' med egen biodiversitet, skriver Guardian.

Alligevel er forskerne overrasket over, hvor meget de opdagede, fortæller Trond Larsen, direktør for Conservation International, der står bag ekspeditionen.

- Vi forventede bestemt ikke at finde nye hvirveldyr som de to slanger og frøen, så det var meget spændende, siger han til Guardian

Især jagten på den djævleøjede frø gjorde indtryk på ekspeditionslederen

- Det er virkelig fantastisk. Vi kunne høre dens karakteristiske kald rundt i hele skoven, men så snart vi kom tæt på, holdt den op med at kalde.

- Det var svært at få øje på den, når den ikke lavede en lyd og lå skjult i mosen.

