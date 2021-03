Forskere: Fremtidens sommer kan vare seks måneder

Seks måneders sommer. Mindre end to måneder med vinter.

Sådan kan virkeligheden se ud ved udgangen af det 21. århundrede, hvis vi ikke får stoppet klimaforandringerne, men lader den globale opvarmning løbe løbsk.

Det forudser et videnskabeligt studie udgivet i Geophysical Research Letters.

De kinesiske forskere bag studiet har haft snuden nede i historiske data om temperaturerne på den nordlige halvkugle i årene 1952 til 2011 og med udgangspunkt heri lavet en matematisk fremskrivning.

I denne periode er sommeren gået fra et gennemsnit på 78 til 95 dage, mens vinteren er svundet ind fra 76 til 73 dage, skriver Guardian. Og sådan vil udviklingen fortsætte, hvis vi lader stå til og ikke bremser klimaforandringerne.

166 dages sommer

Studiet viser, at sommeren på den nordlige halvkugle vil vare 166 dage i 2100, hvilket svarer til næsten seks måneder. Omvendt vil de andre årstider blive kortere og vinteren et sted mellem en og to måneder.

Måske tænker du, at det lyder skønt med en længere sommer, men med ændringen i årstiderne følger også et øget antal hedebølger, oversvømmelser og skovbrande.

Forskerne konkluderer, at de lange somre vil betyde en 'øget risiko for menneskeheden', for eksempel fordi det kan få tropiske myg til at søge nordpå.

Regnestykket er baseret på et scenarie, hvor mennesket slet ikke skrider ind over for klimaforandringer.

