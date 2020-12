Forskere opdager ny hvalart

Det siger lidt om havets dybde og mystik, at et dyr på størrelse med en varevogn kan svømme uopdaget omkring frem til i dag.

Ikke desto mindre lader det til at være tilfældet.

Forskere fra Sea Shepherd Conservation Society (SSCS) hævder, at de har opdaget en hidtil ukendt hvalart i havet ud for Mexicos vestkyst.

Det skriver CNN.

Jagtede mystisk signal

Hvalerne gav lyd fra sig første gang i 2018, da et 'uidentificeret akustisk signal' blev opfanget nær San Benito-øerne i Stillehavet.

Alle hvaler udsender en akustisk lyd, der er unik for deres art, men denne lyd havde man aldrig hørt før. Så i november sejlede forskere fra SSCS - en dyreværnsorganisation, der er kendt for sine utraditionelle metoder - ud for at opsøge signalet.

Besætningsmedlemmer fra RV Martin Sheen inspicerer vandet for at finde næbhvaler, inden det bliver mørkt. Foto: Simon Ager/Sea Shepherd

De fundne hvaler er helt sikkert næbhvaler, men ikke arten Perrins næbhval, som forskerne først troede, da de hørte de ukendte lyde. Foto: Simon Ager/Sea Shepherd

Her fandt de tre næbhvaler, som de tog billeder og lavede videooptagelser af. De optog også den mystiske lyd, som i første omgang havde bragt dem på sporet af hvalerne.

Forskerne forsikrer, at de er 'meget sikre' på, at der er tale om en ukendt hvalart.

Får kuldegysninger

I en pressemeddelelse siger en af forskerne, Jay Barlow, at hvalerne både visuelt og akustisk adskiller sig fra kendte arter.

- Det sender kuldegysninger op og ned ad ryggen at tænke på, at vi måske har gjort, hvad de fleste ville sige, er umuligt - at opdage et stort pattedyr på Jorden, som er fuldstændig ukendt for videnskaben.

Hvalerne skal nu gentestes for at bekræfte, at der er tale om en ny art.

