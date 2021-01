Forskere opdager verdens ældste hulemaleri af dyr

Det ligner en gris, men som Disney-figuren Pumba ville sige:

- Jeg er faktisk et vortesvin!

Arkæologer har gjort et utroligt fund i en kalkstenshule på øen Sulawesi i Indonesien.

De har fundet, hvad de i det videnskabelige tidsskrift Science Advances argumenterer for, er verdens ældste kendte dyremaleri og verdens ældste kendte figurative kunst.

Mennesker har jaget vortesvin på Sulawesi i titusinder af år og har derfor ofte en fremtrædende rolle i den forhistoriske kunst, der er fundet på øen. Foto: Adhi Agus Oktaviana/Ritzau Scanpix

Hulemaleriet er mindst 45.000 år gammelt og stammer fra den palæolitiske tid. Det viser et yderst velbevaret vortesvin og to menneskelige håndaftryk. Og ikke nok med det. Til højre for vortesvinet kan man se fragmenterne af yderligere tre vortesvin, hvorfor forskerne vurderer, at der formentlig har været tale om en scenisk fortælling.

- Vortesvinet ser ud til at observere en form for kamp eller social interaktion mellem de andre vortesvin, siger medforfatter Adam Brumm til AFP.

Kan være endnu ældre

I Afrika er der fundet hulemalerier, der er 77.000 år gamle, men disse er abstrakte og portrætterer ikke dyr og mennesker, som det er tilfældet med hulemaleriet på Sulawesi.

Opdagelsen blev ifølge AFP gjort af en studerende ved navn Basran Burhan på en ekspedition for at udforske de mange kalkstenshuler på øen.

Hulen skjuler sig i en dal, der ligger mere end en time til fods fra den nærmeste vej. Efter sigende er den særdeles ufremkommelig og kun mulig at besøge i den tørre sæson, hvor der ikke er oversvømmelser.

Stejle klipper omslutter hulen, hvor maleriet blev opdaget. Hulen er kun tilgængelig via en smal passage i den tørre sæson. Foto: Adhi Agus Oktaviana/Ritzau Scanpix

Maxime Aubert fra australske Griffith University er medforfatter til studiet. Han fortæller til AFP, at han har brugt radioaktive isotoper til at datere hulemaleriet.

Dermed skulle det være sikkert, at maleriet som minimum er 45.000 år gammelt, men 'det kan være endnu ældre, fordi den metode, vi har brugt, kun har målt den udvendige kalk', forklarer han til det franske nyhedsbureau.

- De mennesker, der lavede maleriet, var fuldt ud moderne.

- De var ligesom os, de havde evner og værktøjer til at lave lige præcis det hulemaleri, de havde lyst til.

Mysteriet om håndaftrykkene

Vortesvinet måler 136 cm i længden og 54 cm i højden og er formentlig lavet ved at bruge rød okkerpigment, som man også har set i andre forhistoriske malerier.

De to håndaftryk kan de forhistoriske mennesker - som vi næsten ingenting ved om - have frembragt ved at placere deres hænder på en flade og spyttet pigment på. I hvert fald vil forskerne nu dna-teste håndaftrykkene for rester af spyt.

Forskerne er relativt sikre på, at hulemaleriet er lavet af homo sapiens, men vil alligevel ikke udelukke den nu uddøde menneskeart denisovans.

Indonesien er hjemsted for en stor del af verdens ældste hulekunst, og sidste år opdagede samme forskergruppe et 43.900 år gammelt hulemaleri af en gruppe jægere i færd med at fange og nedlægge deres byttedyr.

