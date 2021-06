Forskere overrasket: Dinosaurer boede på Arktis året rundt

Hvis du lukker øjnene og forestiller dig en dinosaurus, er det med stor sandsynlighed under varme himmelstrøg - i en jungle eller på savannen.

De færreste tænker på de forhistoriske skabninger som nogen, der væltede rundt i frysende kolde snelandskaber.

Et nyt studie viser, at denne forestilling ikke er sand. Det skriver New York Times.

Tilbageviser vandringsteori

Det er nu ikke nyt, at der har været dinosaurer på Arktis og Antarktis.

Det har man vidst helt siden 1960’erne, men man har aldrig forstået, hvad de lavede der, og en udbredt teori er, at bevægede sig mod kolde egne for at drage fordel af sæsonbestemte ressourcer og således bare var på visit.

Ifølge det nye studie, der er offentliggjort i Current Biology, er det forkert.

En arkæolog graver efter fossiler fra arktiske dinosaurer i Alaska. Foto: Patrick Druckenmiller/Ritzau Scanpix

Forskerne bag har undersøgt babyfossiler fra syv arter af dinosaurer, der er fundet så højt oppe i Alaska, at vi er nord for den nordlige polarcirkel.

Ifølge dem var dinosaurerne ikke bare på vandring. De boede der og udviklede overlevelsesstrategier til at komme igennem de barske vintre, hvor der var snestorme, solen kunne være væk i op til fire måneder, og det var sparsomt med føde.

Varmblodede og med fjer

Og selv om beviserne er usikre, vurderer forskerne, at de pågældende dinosaurer både må have været varmblodede og haft fjer for at kunne holde varmen.

Blandt dinosaurerne i Arktis er den kødædende og mægtige tyrannosaurus, den planteædende hadrosaurus og den næsehornslignende ceratopsier.