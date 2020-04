Forskere slår fast: Vi kan redde verdenshavene inden 2050

Et nyt studie giver håb om, at vi endnu ikke har mistet chancen for at redde havene

Skal kommende generationer opleve et hav fuld af liv eller et ødelagt og hendøende hav?

Det er det spørgsmål, en gruppe af internationale forskere gerne vil have, at menneskeheden tager stilling til i de kommende år.

Et nyt studie offentliggjort i tidsskriftet Nature viser nemlig, at vi stadig kan nå at genoprette balancen i verdenshavene og således redde dem, og at vi kan nå det inden 2050. Studiet viser dog også, at det kræver mange ændringer og store beslutninger med tilhørende store konsekvenser at redde verdenshavene.

Pukkelhvalen viser vejen

For at afdække, hvordan vi kan puste nyt liv i verdenshavene, har forskergruppen kigget nærmere på bestanden af pukkelhvaler. I 1960’erne var pukkelhvalerne nemlig på randen af udryddelse, og det førte til, at der blev indført flere vidtrækkende tiltag for at bevare og genoprette bestanden.

Disse tiltag har virket, og siden 2015 er pukkelhvalen ikke længere udrydningstruet.

Det er erfaringer fra netop redningen af pukkelhvalen, som forskerne har bygget deres anbefalinger for verdenshavene på.

Det er selvsagt en langt mere kompliceret affære at redde verdenshavene i forhold til at redde pukkelhvalerne. Principperne er dog langt hen ad vejen de samme.

En redning har lange udsigter

Forskerne foreslår blandt andet at begrænse fiskeri, mindske forureningen og aktivt hjælpe med at genoprette levestederne. Samtidig kræver det en række tiltag for at modvirke klimaforandringer generelt, hvis vi skal lykkes med at redde verdenshavene.

- Vi har en smal chance for at kunne give et sundt hav videre til vores børnebørns generation, og vi har den rette viden og de rette 'værktøjer' til at kunne gøre det, siger en af forskningsgruppens ledere, professor Carlos Duarte fra King Abdullah University i Saudi-Arabien.

Gruppen af forskere peger desuden på, at vi kun kan lykkes med genopretningen, hvis indsatsen bakkes op af et globalt samarbejde og betydelige økonomiske investeringer.

