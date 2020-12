Forsvundet haj frygtes uddød

Den er kendt som 'den forsvundne haj', og nu tyder meget på, at den er forsvundet for altid

Der er dårligt nyt om hajer, desværre.

Den internationale naturbeskyttelsesorganisation IUCN har opdateret sin rødliste over truede dyrearter, og her er der et nyt medlem i kategorien 'kritisk truet'.

Der er tale om en hajart, der på engelsk hedder lost shark (forvundet haj, red.), og hvis eksistens først blev opdaget i 2019.

Nu kan den allerede være udryddet, for bag betegnelsen 'kritisk truet' gemmer sig i virkeligheden betydningen 'muligvis udryddet'.

Det skriver Reuters.

Første gang i menneskets tid

IUCN er da heller ikke kendt for at smide om sig med udryddelsesklassifikationen.

Faktisk er det slet ikke i organisationens interesse at bruge den, da det ofte virker som en bremse på den igangværende beskyttelsesindsats.

- Formålet med rødlisten er at skabe opmærksomhed om truede arter og forhindre dem i at uddø, siger Craig Hilton-Taylor, der leder IUCN’s rødliste, til Reuters.

Der er stadig en chance for, at lost shark strejfer rundt i Det Sydkinesiske Hav. Illustration: Lindsay Marshall/Ritzau Scanpix

Lost shark er ikke blevet set i levende live siden 1930’erne. Faktisk lærte forskerne først om dens eksistens efter at have nærstuderet nogle gamle museumsprøver af en hajart fundet ud for Thailand, Vietnam og Borneo. I første omgang forvekslede forskerne hajen med en anden hajart, men det var altså forkert, skriver The Revelator.

Er lost shark vitterligt forsvundet, er det så vidt vides første gang i menneskets tid, at en hajart bliver udryddet.

Generelt er hajer svære at slå ud. De har overlevet på Jorden i millioner år og trodset masseudryddelsesbegivenheder som den asteroide, der menes at have lagt dinosaurerne i graven, skriver Reuters.

