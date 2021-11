Forurenet bad forud for festival

Det kunne til forveksling ligne skummende sæbebobler fra et karbad.

Det er dog langt fra det, som flere indere svømmer rundt i, når de bader i floden Yamuna, som blandt andet løber gennem Delhi, Indien.

Det høje, hvide skum er nemlig opstået som følge af, at floden er stærkt forurenet og indeholder alt for høje niveauer af fosfat og ammoniak.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det forurenede vand afholdt dog ikke adskillige hinduistiske tilbedere fra at bade i floden for at markere Chhath Puja, som er en religiøs festival, der blandt andet hylder solen.

Embedsværket i Indien har længe lovet at rense Yamuna, men der er tilsyneladende ikke sket tilstrækkeligt i den sag.

Derfor er opblomstringen af ​​giftigt skum endt med at blive en årlig begivenhed.

AFP skriver, at en regeringsrapport fra 2020 konkluderede, at floden er blevet 'kritisk værre' i løbet af de seneste fem år.

Se billederne her ...

Foto: Sajja Hussain/Ritzau Scanpix

Foto: Sajja Hussain/Ritzau Scanpix