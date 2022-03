Fra 400.000 til 0: Fuglekoloni forsvundet

Normalt vrimler det med fugle af arten sydpetrel i Antarktis.

Især nær forskningsstationen Tor, som er beliggende ved bjerget Svarthamaren i Østantarktis. Her plejer fuglene typisk at tage hen for at bygge rede og for at yngle.

Men i år er der ingen sydpetreller at syne.

Det har et hold af norske forskere erfaret, skriver DR.

Forskerne tog på ekspedition ved Svarthamaren tilbage i januar måned med henblik på at studere fuglene.

Men da de ankom til området opdagede de til deres store overraskelse, at der nærmest ingen sydpetreller var tilbage. De fandt kun fire fugleunger, som døde kort tid efter på grund af en snestorm.

Sebastien Descamps, som er leder af ekspeditionen og forsker ved Norsk Polarinstitutt, havde planer om at komme senere til Svarthamaren end resten af holdet.

Han endte med slet ikke at tage afsted, da han fik meldingen om, at der ingen fugle var at studere.

- For at være ærlig troede jeg, at mit hold jokede, da de fortalte mig, at der ingen fugle var, siger han.

- Jeg var chokeret, frustreret og ked af det på fuglenes vegne og mit holds vegne, fordi de måtte aflyse det meste af det planlagte arbejde og tage tidligt hjem.

Artiklen fortsætter efter videoen …

Færre og færre fugle

Sydpetreller lever kun i Antarktis, og der har førhen været tale om deciderede kolonier, hvor fuglene slog sig ned i hobetal.

Men i løbet af de seneste årtier er bestanden af sydpetreller blevet mindre og mindre.

Tilbage i 1984 estimerede man, at der var over 400.000 sydpetreller på en fuglekoloni ved Svarthamaren. I år er der ingen tilbage i området.

Sebastien Descamp vurderer, at fuglene har fået nogle strengere levekår ved Svarthamaren i løbet af de seneste år.

Dels er der kommet flere og mere intense snestorme, og dels er det vanskeligt for dem at finde føde i området. Dertil påpeger han, at klimaforandringer kan spille ind.

Derfor er det hans overbevisning, at mange af fuglene er døde, og at dem, som er i live, formentlig er fløjet ud på åbent hav.

Selv om Sebastien Descamp håber på, at sydpetrellerne vender tilbage, så har han sin tvivl. Han er dog overbevist om, at de stærkeste af fuglene nok skal overleve og yngle, men om de nogensinde kommer så talstærkt tilbage er mere tvivlsomt.