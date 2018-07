Fra bæredygtige siloer til træhuse i junglen: Enorm efterspørgsel på atypiske rejsedestinationer

Ny data viser en kæmpe stigning i antallet af rejsende, der skipper den normale storbyferie og i stedet drager på et ophold i junglen, ørkenen, i grotter eller lignende

En storbyferie til Barcelona eller London eller en charterrejse til sydens sol er i den grad ved at være 'so last year'. I hvert fald hvis man kigger på en brugerundersøgelse, som Hotels.com har lavet.

I undersøgelsen viser data nemlig en drastisk stigning i antallet af rejsende, der lægger bylivet bag sig til fordel for en mere atypisk ferie-oplevelse, hvilket betyder, at efterspørgslen på rejser til afsides destinationer er større end nogensinde før.

Undersøgelsen viser helt præcist, at der er sket et opsving i antallet af reservationer til afsidesliggende destinationer i løbet af de seneste to år på hele 60 procent flere gæster, som indsender strålende anmeldelser af de såkaldte Hideaway-hoteller, der er de afsidesliggende hoteller på Hotels.com.

Hvis man kigger på søgninger på f.eks. private øer, er der 50 procent flere, som søger netop denne slags rejse, og hvis man kigger på søgeordet 'skov' samt ordene 'dybt inde i skoven', lyder tallet på henholdsvis 30 og 50 procent.

- Gennem vores 25 millioner gæsteanmeldelser har vi set en enorm stigning i ønsket om at rejse over stok og sten ud af byerne – i nogle tilfælde helt bogstaveligt talt. Det er en ny tendens, som oftere og oftere fremhæves positivt i gæsternes anmeldelser, siger Johan Svanström, administrerende direktør for Hotels.com.

Ifølge Hotels.com er de usædvanlige hoteller godt på vej til at stryge til tops på listen over drømmedestinationer, og derfor har hjemmesiden lavet en liste over de ti bedste 'Hideaway-hoteller' baseret på gæsteanmeldelser.

Se listen over de ekstreme og luksuriøse hoteller herunder:

Se også: Gør dine venner misundelige: Top 10 over Insta-venlige hoteller

Ørkennætter i De Forenede Arabiske Emirater – Anantara Qasr al Sarab Desert

Gæstebedømmelse på Hotels.com: 9,6 ud af 10

Læn dig tilbage, slap af, og nyd ørkenens uforstyrrede omgivelser. Anantara Qasr al Sarab Desert ligger bogstaveligt talt midt i ingenting blandt ørkenens imponerende sandklitter.

Fra 2162 kroner pr. værelse pr. nat.

Foto: Hotels.com

Isnende omgivelser i Sverige– Icehotel

Gæstebedømmelse på Hotels.com: 8,6 ud af 10

Dette hotel har en storslået beliggenhed på Sveriges øde tundra, så træk i det varme tøj, og få en oplevelse af at fryse tiden.

Her er rig mulighed for at køle helt af og forhåbentlig også se det smukke nordlys på nattehimlen. Hotellet har både varme og kolde værelsestyper, herunder Art Suites, som hver især er hugget ud med håndkraft og holdes på en temperatur mellem -5 og -8 grader.

Fra 1201 kroner pr. værelse pr. nat.

Foto: Hotels.com

Se også: Winter Is Coming: Hold nytår på 'Tronen'

Junglelivet på Bali –Four Seasons Resort Sayan

Gæstebedømmelse på Hotels.com: 9,4 ud af 10

Hvis du længes efter romantik i helt uforstyrrede omgivelser, behøver du ikke lede længere. Dette resort er nemlig en skjult perle beliggende midt i junglen oven over Ayung-floden.

Stedets 60 værelser er omgivet af frodige, grønne bakker og Sayans velduftende haver, hvilket skaber en spirituel oplevelse for resortets gæster. Læg fødderne op – det er tid til at nyde den vidunderlige udsigt omgivet af ren luksus.

Fra 3523 kroner pr. værelse pr. nat.

Foto: Hotels.com

Grotteværelser i Tyrkiet – Gamirasu Cave

Gæstebedømmelse på Hotels.com: 9,8 ud af 10

Dette hotel i det smukke og klippefyldte område Kappadokien i Tyrkiet har med sine grotteværelser et enestående design, som sikrer gæsterne en helt uforglemmelig oplevelse. Der venter ultimativ luksus både under og over jorden på dette usædvanlige hotel.

Fra 1052 kroner pr. værelse pr. nat.

Foto: Hotels.com

Se også: Pas hunden og overnat gratis i luksus-villa

Træhuse i Thailand – Keemala

Gæstebedømmelse på Hotels.com: 9,2 ud af 10

Dette overnatningssted er noget helt særligt – et uforstyrret eventyrland beliggende oven over regnskovens løvtag.

Kun 40 minutters kørsel fra Phuket tilbyder dette resort med 38 værelser både fritstående bade, yogatimer og en poolbar. Derudover har Bird's Nest Pool Villas også private infinity-pools hævet over træerne! Det er uforstyrret luksus, når det er bedst.

Fra 13.981 kroner pr. værelse pr. nat.

Foto: Hotels.com

Privat ø i Florida, USA – Little Palm Island Resort & Spa

Gæstebedømmelse på Hotels.com: 9,8 ud af 10

Little Palm Island Resort & Spa er bevis på, at småt også kan være godt. Dette eksklusive resort har kun 30 værelser, men byder til gengæld på spektakulær havudsigt, privat strand, en luksuriøs spa og en 5-stjernet restaurant.

Fra 7199 kroner pr. værelse pr. nat.

Foto: Hotels.com

Se også: Danskerne har talt: Disse ferieboliger vil vi helst bo i

Resort i bjergene på Saint Lucia – Jade Mountain Resort

Gæstebedømmelse på Hotels.com: 10 ud af 10

Dette caribiske resort har udsigt til mere end 243 hektar strand og er et af verdens mest fortryllende hoteller.

I de spektakulære omgivelser venter både en spa med et stort udvalg af behandlinger, fitnessfaciliteter, tennisbaner og en infinity-pool. Nogle suiter er endda udstyrede med egen pool med udsigt til bjergene.

Fra 11.350 kroner pr. værelse pr. nat.

Foto: Hotels.com

Ranchlivet i Californien – Calistoga Ranch

Gæstebedømmelse på Hotels.com: 9,6 ud af 10

Drømmer du om at tage en dukkert i uforstyrrede naturomgivelser i Napa Valley? Den drøm kan blive til virkelighed på Calistoga Ranch. Her kan du virkelig få smag for uforstyrret luksus omgivet af private søer, bølgende bakker og frodige skove.

Fra 6524 kroner pr. værelse pr. nat.

Foto: Hotels.com

Se også: Luksuriøs lejebolig: Her er verdens dyreste Airbnb-boliger

Ophold på landet i Chile – Remota Hotel

Gæstebedømmelse på Hotels.com: 9,0 ud af 10

Patagonien er et af verdens smukkeste naturområder, og i den chilenske del finder du dette skjulte paradis. Hotellet har både marina, spa, pool og have samt et bibliotek.

Gæster kan desuden bruge dette pragtfulde hotel som udgangspunkt for udflugter til de nærliggende skove, øer, gletsjere og store områder dækket af is.

Fra 1789 kroner pr. værelse pr. nat.

Foto: Hotels.com

Ophold i en silo i New Zealand – Silostay Little River

Gæstebedømmelse på Hotels.com: 9,6 ud af 10

Prøv noget helt nyt i år, og sæt kurs mod den charmerende by Little River i New Zealand. I 'landet under den lange hvide sky' kan du som noget helt ekstraordinært overnatte i moderniserede kornsiloer.

Dette innovative og bæredygtige overnatningssted er det eneste af sin slags i hele verden.

Fra 895 kroner pr. værelse pr. nat.

Foto: Hotels.com

Bo som 'Kongen': Nu kan du leje Elvis' luksushjem