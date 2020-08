Fra bavneblus til bavneblues: Musik fra Danmarks top

På Ejer Bavnehøj markeres 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark med et anderledes lydværk i det gamle tårn

100-året for Genforeningen går ikke stille for sig. I hvert fald markeres det i tårnet på Ejer Bavnehøj med et lydværk af komponisten Wayne Siegel, der blandt andet er kendt for lydinstallationen 'Outside-In' på Den Sorte Diamant i København.

Algoritmekomposition

Med frie kunstneriske hænder fik han lov at udfolde sine ideer om et anderledes lydværk til det traditionsbundne tårn.

- Normalt tænker man på musik, som noget et menneske har komponeret eller fremført. Men i dette værk er det i stedet en computer, der har fået et sæt regler eller algoritmer, og gennem disse regler kombineres de korte harmonisektioner på 10-20 sekunder til klangstrukturer og hele kompositioner, siger Wayne Siegel i en pressemeddelelse.

- Det er reglerne, der gør, at computeren ikke bare skaber støj; men de gør også, at musikken skabes løbende, er unik, og aldrig gentager sig. I computerens verden er lydende tal, og disse tal kan kombineres på uendeligt mange måder, fortsætter Siegel.

Værket hedder 'Signal' og henviser til højens historie fra viningetiden og frem til 1800-tallet, hvor man tændte bål, når fjenden nærmede sig, de såkaldte bavneblus.

'Signal' indvies officielt med en uropførelse søndag 30. august. Det har dog siden genforeningsdagen 15. juni været muligt at høre værket i en testudgave på Ejer Bavnehøj.

