Fra selfie-ulykker til hajangreb: Her er de mest livsfarlige feriedestinationer

Det farligste sted i verden at leje en motorcykel er i Thailand, og det farligste sted af tage en selfie er i Indien. Se listen over de lande, hvor helt almindelige turist-aktiviteter er mest dødbringende

I sidste uge mistede én turist livet og 12 andre blev kvæstet, da en luftballon, der fløj med 20 turister, styrtede ned i Luxor i Egypten.

Luftballon-ulykken er dog bestemt ikke første gang, at turister må lade livet under gængse ferie-aktiviteter, som i mange tilfælde er mere livsfarlige, end man umiddelbart tror.

Det britiske medie The Sun har kigget på en række ferie-aktiviteter for at se, hvor i verden det er farligst blandt andet at tage en selfie, køre på motorcykel og tage en svømmetur på stranden.

Se listen herunder:

Selfie-ulykker

Det er efterhånden ikke en rigtig ferie, hvis man ikke tager et billede af sig selv undervejs. Selfie-epidemien og jagten efter 'likes' på de sociale medier har dog i højere og højere grad fået folk til at gå lidt for langt i forsøget på det perfekte billede.

Især i Indien skal man passe på, hvis man vil fotografere sig selv. Ifølge en undersøgelse foretaget af Carnegie Mellon University i Pennsylvania og Indraprastha Institute of Information i Delhi fandt hele 76 ud 127 rapporterede selfie-ulykker mellem 2014-2016 sted i Indien.

Fx mistede hele syv mennesker livet på én gang i jagten på selfies under en bådtur, hvor båden tippede over og syv personer ud af vennegruppen på i alt ti druknede.

Farlige motorcykler

Mange turister, der har været på ferie i Thailand, har højst sandsynligt lejet en knallert for at køre lidt rundt og se mere af landet end blot stranden og hotellet, de bor på.

Det kan dog være livsfarligt at sætte sig bag rattet i Thailand, da landet - ifølge WHO - er det mest dødelige land, når det kommer til motorcykel-ulykker.

I gennemsnit dør 5.500 motorcyklister om året i Thailand, og Udenrigsministeriet i Danmark advarer da også danskerne om risikoen for ulykker i trafikken i ferie-landet:

- Alvorlige trafikuheld forekommer meget ofte i Thailand, og kørsel er væsentligt mere risikofyldt end i Danmark, herunder især på motorcykel og i 'tuk-tuk', lyder advarslen.

Vandring

Selvom eksperterne siger, at det er sundt at bevæge sig og holde sig i gang, betyder det ikke, at bevægelse er uden risiko. I USA er vandring faktisk den tredjefarligste aktivitet, når det kommer til skader, skriver The Sun.

Ifølge National Center for Health Statistics i Amerika er der endda hele 6,4 gange større sandsynlighed for at dø, mens du vandrer, end hvis du skydiver.

Grand Canyon

Den poulære kløft er en af de mest berømte turistattraktioner i verden, men også en af de dødeligste. Omkring 700 personer har mistet livet under deres besøg til Grand Canyon, hvor 12 personer i gennemsnit mister livet hver år.

Dødsfaldene inkluderer selvmord, hedeslag, druknedød og flyulykker, men ifølge The Sun, som har snakket med turistattraktionens talskvinde, Kirby-Lynn Shedlowski, inkluderer to af de årlige dødsfald også mennesker, der ulykkeligvis falder ud over kanten.

Haj-angreb

Det er sjældent, man tager afsted på solferie uden også at tage en dukkert på stranden, men det kan godt være, du skal blive tæt på strandkanten, hvis de rejser til USA på ferie.

Hele 219 ud af i alt 701 hajangreb verden over fandt nemlig sted i Florida i årene 2004-2014. Det betyder, at der i Trump-landet i gennemsnit er hele 19 hajangreb om året og ét dødsfald i samme forbindelse hvert andet år.

Det er især New Smyrna Beach i Florida, som tiltrækker de livsfarlige hajer. År 2008 var - ifølge The Sun - rekordåret for hajer på stranden, hvor hele 24 angreb fandt sted.

Helikopter-ture

Hvis du skal på eksotisk ferie til Hawaii, kan det godt være, du skal holde fødderne solidt plantet på jorden. I hvert fald er ferie-øen det sted, hvor der sker flest helikopter-ulykker.

Alene i 2016 var der hele seks helikopter-ulykker, hvoraf én af dem havde fatale konsekvenser for en 16-årig dreng, der mistede livet, da helikopteren, han sad i, styrtede ned.

Bjergbestigning

Selvom de fleste ved, at det er livsfarligt at bevæge sig op på Mount Everest, så er der ikke mange, der ved, at det er lige så farligt at bestige Mont Blanc i de franske Alper.

Ifølge det britiske medie mister omkring 100 personer i gennemsnit livet hvert år i forsøget på at nå til toppen af bjerget, som med sine 4810 meter er det højeste i Alperne.

Tidevandet

En svømmetur på stranden er ikke unormalt på ferien, men hvis man befinder sig i Australien, gælder det om at være ekstra påpasselig.

Her er tidevandet nemlig skyld i 20 dødsfald hvert år, og hele 15.000 mennesker bliver hvert år med nød og næppe reddet fra druknedøden, viser tal fra Surf Life Saving Australia.

