Frankrig forbyder korte indenrigsflyvninger

Frankrigs parlament har stemt for et lovforslag, der skal forbyde korte indenrigsflyrejser

2 timer og 30 minutter.

Det svarer nogenlunde til den tid, det tager at køre i tog fra København til Skanderborg, hvis du da har billet til de hurtige afgange.

Og snart er det også grænsen for, om du kan flyve mellem to franske byer.

I weekenden stemte Frankrigs parlament for et lovforslag, som forbyder indenrigsflyvninger på ruter, hvor der er under 2 timer og 30 minutter i tog.

Det skriver Reuters.

Mindre CO2-udledning

Lovændringen er en del af Frankrigs klimaplan om at nedbringe landets CO2-udledning med 40 procent frem mod 2030.

- Vi ved, at luftfart er en bidragyder til udledning af kuldioxid, og på grund af klimaforandringerne er vi nødt til at nedbringe emissionerne, siger den franske industriminister Agnes Pannier-Runacher til Europe 1.

I flyindustrien har man ikke meget til overs for tiltaget, der kommer i kølvandet på det værste år i international luftfart i mands minde.

Og også klimaforkæmpere er utilfredse.

De mener ikke, at lovændringen er vidtgående nok og havde gerne set, at indenrigsflyvninger blev gjort forbudt alle steder, hvor en togrejse kan gennemføres på under fire timer.

Kæmpe redningsplan

Forslaget mangler stadig at komme til afstemning i Senatet og Underhuset, men her har den franske præsident Emmanuel Macron og hans politisk allierede klart flertal, og forslaget ventes derfor at gå hele vejen.

Frankrigs parlament stemte for nylig for en redningsplan, der tilfører ekstra midler til det nationale flyselskab Air France i form af 30 milliarder kroner.

