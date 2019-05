Fransk by vil give 15.000 kroner: Hvad står der på denne sten?

I en fransk landsby vil man have opklaret, hvad der står på en stor sten, og derfor giver man 2.000 euro til den, der kan opklare det

Hvad står der på denne sten på billedet over artiklen?

Det vil indbyggerne og myndighederne i den franske by Plougastel-Daoulas gerne vide. De opdagede første gang den store sten for fire år siden, men sidenhen har ingen kunnet regne ud, hvad der står på stenen.

Det skriver Mirror.

Derfor tilbyder byen 2.000 euro, eller hvad der svarer til 15.000 kroner, til den, der kan regne ud, hvad der står på den mystiske sten.

Stenen, som kun kan ses ved lavvande, blev første gang spottet for fire år siden i udkanten af Plougastel-Daoulas.

Den største bid af teksten er skrevet med store bogstaver, mens der også er to årstal på stenen, 1786 og 1787.

Ifølge Mirror lyder noget af teksten 'ROC AR B...DRE AR GRIO SE EVELOH AR VIRIONES BAOVAVEL,' men ingen kan regne ud, hvad det betyder.

Alle kan byde ind

Ifølge Veronique Martin, som er leder af opklaringsarbejdet af teksten på stenen, henviser de to årstal til batterier fra artilleriet i den nærliggende by Brest.

Byens borgmester, Dominique Cap, fortæller, at der er tvivl om selve sproget på stenen.

- Der er folk, som fortæller os, at det er baskisk, og andre, som siger, at det er gammelt bretonsk, men ingen har kunnet afkode det for os, fortæller Cap.

For at opklare det giver byen nu 2.000 euro til den lingvist, akademiker eller hvad det nu måtte være, som kan opklare, hvad der står på stenen.

Alle kan byde ind, og pengene gives til den, som kommer med det mest sandsynlige forslag.

