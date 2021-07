Fransk minister slår alarm: Undgå ferie i Spanien og Portugal

Bedst som man troede, at lyset for enden af tunnelen var nået, kan man godt tro om igen.

For trods stigende vaccinetal, udfasning af restriktioner og færre indlagte er mareridtet ikke helt ovre. Lave smittetal er nemlig ikke den eneste faktor, som spiller ind, når det kommer til udlandsrejser. I hvert fald ikke hvis man spørger den franske minister Clément Beaune.

I et interview med France 2 TV fortalte ministeren, at det ikke var udelukket, at yderligere restriktioner ville blive indført, når det kommer til lande, hvor Delta-varianten hærger.

Det skriver The Local.

- Vi beslutter os inden for de næste dage, men vi kommer muligvis til at genindføre flere restriktioner, siger Clément Beaune i interviewet med France 2 TV.

Hvorvidt der skal tages nye foranstaltninger i brug, vil blive besluttet på mandag.

Franskmændene kan muligvis se frem til en sommer med færre udlandsrejser, hintede ministeren Clément Beaune i et interview. Arkivfoto: Ludovic Marin/Ritzau Scanpix

Forsigtig med feriedestinationen

Især er det rejser til Spanien og Portugal, ministeren er bekymret for grundet det stigende antal af Delta-smittede. Selvom alle EU-lande i skrivende stund er på Frankrigs grønne liste, fraråder Clément Beaune alligevel rejser til de to solrige nationer.

Det er måske heller ikke det mest optimale sted at planlægge ferie, da Lissabon måtte lukke kortvarigt ned som følge af fund af varianten i sidste måned.

Herhjemme fraråder Udenrigsministeriet hverken rejser til Spanien eller Portugal, trods der er blevet rapporteret om spredning af Delta-varianten i begge lande. Blandt andet på Tenerife, hvor smittetallet er eksploderet den seneste uge.