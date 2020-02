Fremtidens autocamper: Vinkøleskab og bryggers

Autocampister vil have meget mere bekvemmelighed i det rullende hus

Hvis du kunne vælge frit på alle hylder, hvad din næste autocamper skulle indeholde af fornødenheder til at gøre din ferie så bekvem som mulig, hvad ville du så pege på?

Det spørgsmål har 1000 tyske campister besvaret, og autocamperfabrikanten Carado har lyttet.

På messen Ferie for Alle, som i denne weekend afholdes i Herning, udstiller Carado en specialfremstillet autocamper med alle de ting, som i fremtiden måske bliver almindeligt i autocampere.

Den specialbyggede bil har blandt andet et stort køkken efter ønske fra de adspurgte - naturligvis med vinkøleskab og induktionskogeplade.

Men fremtidens autocampist er selvfølgelig ikke kun til at drikke perfekt tempereret rødvin. Han skal også røre sig. Så i den bageste del af vognen er der et bryggers til at rengøre og justere de medbragte mountainbikes efter dagens tur i skoven.

Autocamperen er endnu ikke til salg, da det kun er et testlaboratorium, men det viser trenden for fremtidens rullende hus.

Se billederne af autocamperen herunder





To indgange til fremtidens autocampere er noget, de 1000 adspurgte har peget på som et stort ønske. Foto: Claus Bonnerup

Den typiske autocampist beskrives som en person, der kører derhen, hvor vejret er godt. Skifter det om, pakker man hurtigt bilen igen og kører videre. Foto: Claus Bonnerup

Den ene sovekabine hejses ned over sæderne. Den anden sovemulighed er en omrokering af loungeområdet. Den store sovemulighed bagest i vognen er 'sparet væk' i forhold til det ønskede bryggers. Foto: Claus Bonnerup

Induktion vinder mere og mere frem i køkkenet i autocampere og campingvogne. Foto: Claus Bonnerup

Vinkøleskabet og ekstra brede skuffer. Der er naturligvis også specialfremstillede hylder, så vinglassene ikke klirrer under kørsel. Foto: Claus Bonnerup

Op ad køkkenbordet kommer din stikdåse, så du har strøm ved hånden. Foto: Claus Bonnerup