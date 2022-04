Fremtidens ferierejser byder på mere ansvar og mindre afslapning

Coronapandemien har ramt den globale rejseindustri ekstraordinært hårdt.

Det kan blandt andre Luca Burmeister skrive under på, udtaler han i et længere interview med Jyllands-Posten.

Han er direktør i rejsebureauet C&C Travel, som havde 35 fuldtidsansatte, før pandemien fik sit indtog, men som har måttet nedjustere til i dag at have en medarbejderstab på 18 personer.

C&C Travel skræddersyer rejser til destinationer som Thailand, Filippinerne, Sri Lanka og Cuba.

Rejsebureauet har dog også valgt at prøve kræfter med en ny form for turisme i coronapandemiens kølvand. Noget, han blandt andet kalder for 'bæredygtigt turismeaftryk'.

Ny ferieform

Ifølge Luca Burmeister har pandemien nemlig banet vejen for en række nye rejsemønstre, som adskiller sig fra de klassiske ferierejser.

Han forudser, at man i højere grad vil prioritere klimavenlige rejser fremover, hvor også velgørenhed og nødhjælp er i fokus. Hvor turister i højere grad bruger ferien på at vise et medansvar i et andet land, og hvor de giver en hjælpende hånd lokalbefolkning.

Det er ikke nødvendigvis noget, som C&C Travels kunder efterspørger allerede nu, men Luca Burmeister satser på, at flere vil finde den type rejse meningsfuld fremadrettet.

Indtil da har rejsebureauet en ambition om at hjælpe kunderne på vej og give dem viden om bæredygtig turismeadfærd, sådan at de kan tage et større personligt ansvar på ferien, lyder det.

Helt konkret har CC Travel nu lavet et hjælpeprogram på en deres feriedestinationer, som skal bidrage til lokal vækst og et bæredygtigt turismeaftryk.

Således kan du blandt andet rejse på ferie til Chiang Mai i Thailand og installere et vandrensningsanlæg på en skole, ligesom du kan varmeisolere en skole i Sigiriya i Sri Lanka på udlandsferien.

Begyndende trend

Det kan godt være, at du - og mange andre - måske ikke er indstillet på at give afkald på charterferien endnu. Men noget tyder på, at C&C Travels nye strategi er en del af en allerede eksisterende turismetrend, hvor bæredygtighed og socialt ansvar er i fokus.

Det siger Kirsten Poulsen, direktør i trendforskningsbureauet Firstmove, til Jyllands-Posten.

- Allerede for fem-seks år siden så vi blandt firstmoverne de første tegn på en ny tilgang til turisme. Det handler både om et øget fokus på klima og miljø og især om en stor opmærksomhed på social ansvarlighed. For eksempel ved at deltage i hjælpearbejde, blande sig med lokalbefolkningen og leve og spise, som de gør, siger hun.

- Firstmoverne har relativt længe rejst på en måde, der er mere fællesskabsorienteret og i høj grad tager udgangspunkt i respekten for andre mennesker.

Kirsten Poulsen uddyber, at mange af firstmoverne har kombineret nødhjælpsarbejde med ferien. Med firstmover menes der personer, som altid er først med de nyeste trends, før den bredere befolkning hopper med på bølgen.