Fremtidens flykabiner vil overvåge dine toiletbesøg

Airbus vil gerne vide alt om, hvad deres passagerer forbruger, når de er ombord på et af deres fly.

Hvor meget kaffe de drikker, hvor mange film de ser, og hvor meget toiletpapir de bruger.

Og så vil de også gerne vide, hvor længe deres passagerer sidder på tønden. Alt sammen for at optimere rejsen.

Derfor begyndte den franske flyproducent i sidste måned at teste flytypen A350-900 med helt nye installationer. Flyet er fyldt med sensorer, som skal samle data om alle passagernes vaner, så flyselskaberne kan optimere deres indkøb og opfyldning af varer.

- Det er ikke et koncept, det er ikke en drøm, det er virkelighed, sagde Airbus vicepræsident for kabinemarketing, Ingo Wuggetzer, til en konference i sidste uge i Los Angeles. Det skriver CNBC.

Målet for Airbus er at samle information om passagernes adfærd og forbrug ombord på flyet. Information som kan spare flyselskaber for mange penge og gøre turen mere behagelig for passagererne.

Kamera skal fortælle om toiletkø

Informationen vil blive sendt til et laboratorie, der vil analysere de forskellige data. De vil herefter dele data med kabinepersonalet og indkøbere i flyselskabet, så de kan justere og optimere deres service og vareopfyldning.

Airbus vil også samle data om, hvor mange gange passagerne går på toilettet ved at bygge sensorer i toiletdøren.

Det kan give kabinepersonalet en ide om, hvor ofte toilettet bliver brugt og give dem en bedre ide om, hvornår de skal fylde op med toiletpapir og sæbe. Her vil kabinepersonalet få direkte besked på en app.

- Det vil også give et bedre billede af, hvor mange toiletter et fly behøver, siger Ingo Wuggetzer.

Airbus vil installere små kameraer på flyet, så de kan overvåge, hvor mange mennesker, der for eksempel står i kø til toilettet. På den måde vil de lade passagererne vide, hvad den estimerede ventetid er, og om det vil være bedre at bruge et andet toilet.

I den mere seriøse ende kan sensorerne også alarmere personalet, hvis nogen får det dårligt på toilettet.

For at minimere usikkerhed omkring privatlivets fred, siger Wuggetzer, at passagerernes ansigter vil blive sløret på videoovervågningen.

Du kan dog ikke regne med, at disse nye systemer vil være på dit næste fly. Rutefly er endnu ikke begyndt at teste systemet.

Ifølge Ingo Wuggetzer er det heller ikke sikkert, at flyselskaberne vil punge ud for at få installeret sensorerne i flyet, selvom det på længere sigt kan spare dem for mange penge ved konstant optimering.