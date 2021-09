Fremtidens lyntog kan få dig fra Paris til Berlin på en time

Hvis vi spoler tiden lidt frem - omkring 20 år ud i fremtiden.

Så prøv at forestil dig, at du står på en perron i det centrale Paris og nyder din formiddagskaffe.

Du har travlt og skal haste dig videre til Berlin, hvor du har et vigtigt ærinde inden middag.

Hverken gåben, fly, bus, bil eller almindelige tog kan få dig frem i tide.

Hvad gør du?

Du nipper en tår kaffe, læner dig tilbage og lader dig ikke stresse.

For i fremtiden kan du hoppe på et lyntog, som kan transportere dig fra bymidten i Paris til det pulserende centrum i Berlin på kort tid. En time for at være præcis.

Det skriver flere internationale medier, herunder Euronews.

Fremtidens rejser

Fremtidens lyntog går under navnet Hyperloop, der i grove træk er et højhastighedstog til både passagerer og godstransport.

Ambitionerne for Hyperloop er, at det på en og samme gang bliver hurtigere, mindre støjende og mere miljøvenligt end de tog og fly, som vi kender i dag.

Idéen om Hyperloop blev oprindeligt introduceret af mangemilliardær og Tesla-stifter Elon Musk, der præsenterede det som et åbent concept tilbage i 2013.

Efterfølgende har flere interessenter tilsluttet sig og forsøger nu selv at udvikle fremtidens lyntog.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Der blev udstillet en Hyperloop 'pod' i den spanske kunst- og videnskabsby Ciutat de les Arts i les Ciències i Valencia, Spanien, hvor Zeleros også ligger. Foto: Zeleros

Fra 700 kilometer i timen

Blandt dem var en gruppe studerende fra den spanske by Valencia, der sidenhen har oprettet virksomheden Zeleros, og som altså nu har introduceret deres bud på en Hyperloop, hvis teknologi meget vel kan være banebrydende.

- Hyperloop er en ny transportform, der dybest set reducerer friktion, som er hovedkilden til ineffektivitet i transport, siger Juan Vicén Balaguer, der er medstifter af Zeleros, som i dag har 50 ansatte og har indsamlet lige knap 63 millioner kroner til finansiering.

- For at undgå det sætter vi køretøjet i et rør, hvor vi fjerner det meste af luften, og på den anden side får vi køretøjet til at svæve, så det ikke rører jorden.

I Zeleros model flyder de såkaldte ‘pods’ - vognene man sidder i - i luften over elektromagnetiske spor i en vakuumtunnel med lavt tryk for at få minimal luftmodstand.

Det gør det muligt at nå hastigheder på mellem 700 og 1000 kilometer i timen, som gør, at du i fremtiden kan komme hurtigt frem til din destination.