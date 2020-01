Fremtidens superyacht møder flyet

Et italiensk skibsværft har designet en superyacht, som ligner et fly

I den seneste tid har flere arkitekter forsøgt at overgå sig selv i designs af superyachts for at tilfredsstille klodens krævende multimilliardærer.

Således har man både kunne se superyachter, som forvandler sig til ubåde, rumskibe og nu kommer en helt ny af slagsen: Superyachten møder flyet.

Det italienske skibsværft Codecasa har afsløret en plan for deres nye 230-fods superyacht, som ligner en flydende jumbojet. Yachten er designet af Fulvio Codecasa, ejeren af skibsværftet, og det er allerede blevet døbt Codecasa Jet 2020.

Yachten har vinduer, som ligner dem på fly samt en bue, der ligner næsen på et fly.

Codecasa sigter mod at ramme en ny trend i industrien med det nye fartøj, som også vil rumme et stort soldæk, en swimmingpool, en skylounge og fitnesscenter. Det skriver CNN.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Codecasa vil starte byggeriet af superyachten senere i år. Foto: Cantieri Navali Codecasa

Superyachten vil også have en landingsplads for helikoptere.

Prisen og de tekniske specifikationer er ikke bekræftet endnu, men Codecasa regner med at starte byggeriet af yachten senere i år.

Ubåde og rumskibe

Når Codecasa Jet 2020 står færdig, håber skibsværftet, at den vil blive deres flagskib. Skibsværftet blev stiftet i 1825 af Giovanni Battista Codecasa.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Elena Nappi har designet denne superyacht, som også er en ubåd. Foto: Elena Nappi

Konceptet er den seneste i en række af innovative superyachter, som er blevet offentliggjort de seneste måneder. I 2019 offentliggjorde arkitekten Elena Nappi en hybrid mellem en yacht og en ubåd. Et andet firma, Lateral Naval Architects, annoncerede, at de har planer om at udvikle en brintdrevet superyacht.

I tillæg arbejder det italienske designstudie Officina Armare på en megayacht, der er inspireret af både flådeskibe og rumfartøjer.