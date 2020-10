Frustreret over lukkede grænser: Bookinger er gået fuldstændig i stå

Det gør ondt på danske sommerhusudlejere, at Udenrigsministeriet har lukket grænsen for indrejsende fra Tyskland.

Kun gæster fra Slesvig-Holsten kan stadig booke sommerhus i Danmark, men ikke uden at diske op med et anerkendelsesværdigt formål eller en negativ coronatest.

- Det er en katastrofe for feriehusudlejning og dansk kystturisme, at man igen har lukket grænsen, siger Carlos Villaro Lassen, der er adm. direktør i Feriehusudlejernes Brancheforening.

- Bare de næste to måneder kan vi miste 1,3 millioner tyske overnatninger, og bookingerne til næste år er gået fuldstændigt i stå.

Bookinger gået i stå

Hos Sol og Strand Feriehusudlejning fortæller adm. direktør Per Dam, at tyske turister over hele året tegner sig for 65 procent af alle overnatninger, men at de på denne årstid udgør 80-85 procent.

Ifølge ham har nedlukningen også konsekvenser for bookinger langt ude i fremtiden.

- I det øjeblik rejsevejledningen til Tyskland blev opdateret, oplevede vi, at bookinger af ophold resten af året og næste år gik i stå, siger Per Dam.

Kim Holmsted er adm. direktør i DanCenter. Han kalder lukningen af den dansk-tyske grænse for en katastrofe.

- Det sætter vores organisation under stort pres, at disse udmeldinger hele tiden kommer med så kort varsel. Vores callcenter er lagt ned på mail og telefon, siger han.

Kim Holmsted håber, at danskerne vil bruge nogle af de udbetalte feriepenge på at tage i sommerhus, men har ingen forventning om, at det kan kompensere for tabet af tyskerne, der på den jyske vestkyst står for op mod 90 procent af alle bookinger.

- Det er ikke muligt at få danskere ud i alle de afkroge, som tyskerne finder, men vi håber på det bedste, siger han.

Absurd med særregel

Også en anden af Danmarks store sommerhusudlejere, Novasol, er hårdt ramt.

- Vi har i de sidste dage fået over 1000 opkald og aflysninger, skriver selskabet i en mail.

Ifølge Novasol rammer den nye nedlukning lige så hårdt som i foråret.

- November er selvfølgelig ikke en ligeså stor måned som påsken og sommerferien, men december er en meget stor måned med titusindvis af tyske gæster, og grænselukningen skaber stor usikkerhed for dem.

Især førnævnte særregel for Slesvig-Holsten vækker undren hos feriehusudlejerne, lyder det enstemmigt. Ikke mindst fordi der er regioner i Tyskland, hvor smitten er lavere, pointerer Carlos Villaro Lassen:

- Der er ingen, der forstår, at tyskere fra Slesvig-Holsten kan komme ind i Danmark for at tage i et lejet feriehus, mens personer fra andre tyske regioner vil blive afvist, selv om de kommer fra områder, som har lavere smitte end Slesvig-Holsten. Det er absurd.

