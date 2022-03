Frygter turisthelvede

Eksperter og beboere gruer for, at der kommer overturisme i København

I 2019 - året før coronapandemien - var turismen i København på mange måder på sit højeste.

Der var i alt 12,4 millioner overnatninger i hovedstaden, hvoraf 7 millioner af dem var turister fra udlandet.

Men takket være pandemien, så har udenlandske turister selvsagt været et sjældent syn i det københavnske bybilledet.

Nu begynder de imidlertid at vende tilbage, og det er planen, at der skal komme endnu flere, som blandt andet hjælpes på vej af en ny genopretningsplan, der skal få turismen i København tilbage på sporet efter coronakrisen.

Men selv om det hjælper på indtjeningerne hos det trængende turismerhverv, så gruer blandt andre beboere i København for, at der fremover kommer overturisme i landets hovedstad.

Det skriver Politiken.

Risiko for overturisme

Avisen har blandt andre talt med Bent Lohmann, der er formand for Indre By Lokaludvalg. Allerede i 2019 var han en af dem, som mente at turismen i København havde nået et mætningspunkt.

Han påpeger, at pandemien har givet mulighed for at overveje, hvilken form for turisme, man bør have i København, og han mener ikke, vi skal tilbage til det niveau, der var før coronakrisen.

Der var for mange turister, der skejede ud, og for meget larm, lyder det blandt andet fra Bent Lohman.

Også turismeforsker Anne-Mette Hjalager, professor på Syddansk Universitet, understreger over for Politiken, at det ikke er ønskværdig, at turismen i København bliver, som den var før coronapandemien.

- Allerede før corona var København præget af overturisme. Turisterne klumper sig sammen i Indre By og Nyhavn og er meget svære at få spredt, medmindre man tager mere hårdtslående virkemidler i brug, siger hun.

Overborgmester i København, Sophie Hæstorp Andersen (S), mener ikke, at der er grund til at bekymre sig om overturisme.

Hun medgiver dog, at turister ikke bør flokkes de samme steder, hvorfor hun blandt andet anbefaler, at der opføres hoteller og øvrige overnatningsmuligheder samt bedre transportmuligheder ved mindre befærdede steder og områder i København.