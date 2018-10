Fuld bedstefar viste penis på fly til London

En 56-årig mand med ni børn og hele 25 børnebørn bællede angiveligt fem glas vin, før han på en British Airways-flyvning fra New Orleans til London i sidste uge marcherede halvnøgen ned gennem midtergangen på det fyldte fly med sine kønsdele til fri skue for alle sine medpassagerer.

Det skriver Daily Mail.

Om bord på flyet til engelske hovedstad befandt den amerikanske vært og direktør for tv-stationen WDSU, Joel Vilmenay, sig, som ifølge det britiske medie konfronterede den fulde bedstefar, der svarede igen ved at slå Joel Vilmenay i brystet.

Hændelsen fandt sted den 10. oktober, og fredag den 14. oktober var sagen for retten i Uxbridge i det vestlige London.

Ifølge Joel Vilmenay, der fløj med sin kone og deres to børn på henholdvis fem og otte år, blev han rasende, da han så den 56-årige palæstinensiske mand ved navn Hatam Hamad komme slentrende med sin penis ude af bukserne.

Han bad derfor Hatam Hamad om at gemme sine kønsdele væk, hvilket blot fik den 56-årige til at blive voldelig, fortalte Joel Vilmenay i retten fredag:

- Min datter var vågen, og min søvn sov. Manden havde sin penis ude af bukserne, og den befandt sig omkring tre inches (cirka syv centimeter, red.) fra mit ansigt, sagde tv-direktøren og fortsatte:

- Jeg blev så chokeret og forsøgte at rejse mig op for at råbe: 'Hvad laver du?', og så slog han mig i brystet med sin højre hånd med en del kraft, lød det fra Joel Vilmenay, der endvidere fortalte, at Hatam Hamad nægtede at dække sin penis til.

Overvåget af kabinepersonalet

Den 56-årige Hatam Hamad blev efterfølgende eskorteret til bagenden af flyet, hvor en fra kabinepersonalet blev siddende sammen med ham på den resterende del af flyvningen.

Da flyet landede i Heathrow i London, blev Hamad afhørt af politibetjente, til hvem han nægtede hændelsen og fortalte, at han havde drukket fem glas vin og derefter lagt sig til at sove på resten af turen uden at rejse sig fra sit sæde en eneste gang.

- Jeg er ikke skør. Jeg har ikke gjort de ting, I påstår, er Hatam Hamad ifølge retsakterne citeret for at sige til betjentene i lufthavnen.

I retten fredag erklærede han sig dog alligevel skyldig og blev idømt en straf på seks ugers fængsel, som skal afsones inden for et år. Derudover skal han betale 600 pund (5100 kroner) i erstatning til Joel Vilmenay.

- Vi sender dig i fængsel i seks uger, men straffen skal dog først afsones inden for en periode på et år. Selvom du har erklæret dig skyldig, er der mange skærpende omstændigheder til denne sag, lød det fra dommeren, som uddybede:

- Du skulle isoleres på flyet, et af besætningsmedlemmer blev nødsaget til at overvåge dig i en betydelig mængde tid, der var børn til stede under hændelsen og du var påvirket af alkohol.

