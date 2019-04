Fuld flypassager skreg på grund af manglende Pepsi

En fuld kvinde ombord på et TAP Air-fly ville simpelthen så gerne bare have en Pepsi. Men det kunne hun ikke få, og så brød helvede ellers løs på flyveturen fra Lissabon til Malaga. Det fortæller flere medier, blandt andre Daily Mail og Fox News.

Faktisk blev den spanske kvinde så vred over den manglende Pepsi, at kaptajnen på flyet fik nok af hendes opførsel og sørgede for, at hun blev anholdt, så snart flyet landede.

- Hun var besat

Kvindens vredesudbrud tog fart, da hun fandt ud af, at der kun ville blive serveret frugtjuice på flyvningen - og at hun ikke kunne få en Pepsi.

En 38-årig britisk turist, som var med på flyet, har ifølge Daily Mail 'aldrig set noget lignende.'

- Hun lignede en dæmon. Hun var den værste passager, jeg nogensinde har set på et fly, og jeg flyver ret meget, siger øjenvidnet.

- Sådan som hun opførte sig - det var, som om hun var besat, siger vedkommende.

Skulle blandes med alkohol

Ifølge øjenvidnet havde andre af medpassagererne været på et tidligere fly sammen med kvinden, og også her havde hun været meget fuld.

- Så at hun var ombord på dette fly udsatte alle andre for fare, siger vidnet.

Kvinden blev angiveligt så vred, fordi hun ville have en Pepsi til at blande i indholdet af den lommelærke, hun havde med.

- Vi undrede os alle, hvorfor hun var så insisterende, men det viste sig, at det var, fordi hun ville mikse det, fortæller vidnet.

- Jeg lagde mærke til hende, da hun var på vej til sit sæde, hvor hun faldt bagover og ind i en anden passager, fortæller vedkommende.

Jubel blandt medpassagerer

Flyets kaptajn kom under flyvningen ud fra cockpittet og gav kvinden et forbud fra flyet, og fortalte, hun ville blive tilbageholdt ved ankomsten til Malaga.

Det fik ifølge vidnet kun kvinden til at skrige endnu mere. Da flyet langt om længe landede i Malaga, blev hun anholdt. Der udbrød ifølge vidnet jubel blandt de øvrige passagerer, da hun blev anholdt.