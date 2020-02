Fuld flypassager spiser sin telefon

En spritstiv mand fik et fly til at sikkerhedslande, da han truede passagerer og personale

En meget fuld flypassager står nu til at komme i fængsel.

Den 44-årige mand kendte sig mandag skyldig ved Edinburgh Sheriff Domstol i sigtelserne om, at han blandt andet havde sat sikkerheden på flyet i fare 28. januar sidste år. Det skriver mediet Edingburgh Live.

Matthew Flaherty var ombord på et easyJet fly fra Manchester, Storbritannien, til byen Keflavik, Island, da hans opførsel gjorde, at piloten sikkerhedslandede i Edinburgh Lufthavn.

Drak fra flasken

Kort efter at flyet var lettet fra Manchester Lufthavn, så flere vidner, at Matthew Flaherty tog en flaske gin frem og begyndte at drikke direkte fra flasken. Lidt efter begyndte han at tale til en kvinde. Kvinden ignorerede ham, og det fik ham til at råbe til kvinden, at hun skulle 'fucke af', og at han ville 'slå hendes familie ihjel'.

Flypersonalet prøvede at få situationen under kontrol, men det resulterede blot i, at manden truede dem. Angiveligt skulle han have sagt, 'jeg slår jer ihjel, hvis I ikke holder kæft'.

Han begyndte også at slås med en mandlig passager, da denne prøvede at tage en taske frem fra skabet over hans hoved.

Spiste sin telefon

Piloten besluttede at sikkerhedslande i Edingburgh Lufthavn, og da flyet begyndte at lande, trak Matthew Flaherty sin mobil frem og rev den fra hinanden. De ødelagte dele puttede han i munden og tyggede på dem.

- Den anklagede tog sin mobil, ødelagde den med sine bare hænder og skar sig selv i processen, sagde et vidne i retten.

Ifølge personalet blev telefonens batteri smidt på et sæde, hvilket resulterede i, at batteriet begyndte at ryge på grund af overophedning. Personalet reagerede på den potentielle brand ved at lægge batteriet i en kop vand.

Matthew Flaherty forklarede sin opførsel med, at han var fuld og var på smertestillende medicin. Straffen vil blive udmålt i næste måned.