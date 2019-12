Fuld flypassager tapet fast til sæde

En fuld mand gik fuldstændig amok på et russisk fly. Derfor blev han tapet fast til sit sæde

En fuld passager på et russisk fly blev bundet fast til sit sæde med gaffatape, fordi han forsøgte at bryde ind i cockpittet.

Den fulde passager, som ikke er navngivet - men som russiske myndigheder har frigivet billeder af - var med et indenrigsfly med flyselskabet S7 fra Mineralnye Vody til Novosibirsk, da han blev aggressiv og råbte sjofelheder til de andre passagerer og personalet. Det skriver mediet The Independent.

Herefter forsøgte han at komme ind i cockpittet.

Derfor blev personalet nødt til tape manden fast til et sæde. Billeder viser, at manden sidder og råber, mens han er spændt fast med flere lag af gaffatape.

Da flyet landede i Novosibirsk blev politiet tilkaldt.

- Da politiet kom ombord, fandt de en mand spændt fast til en stol. Han sparkede ind i kabinevæggen med sine fødder, siger Irina Volk, talskvinde fra det Russiske Ministerium for Interne Affære, i en udtalelse.

Manden stoppede ikke med at være aggressiv, selvom politiet kom. Foto: Russian Ministry of Internal Affairs

Stærkt beruset

Politiet slog fast, at manden var stærkt beruset og fik også senere bekræftet, at han var påvirket, inden han kom ombord på flyet. Ifølge politiet blev han ved med at opføre sig trodsigt og udadreagerende, da han blev taget med på stationen.

Nu er han sigtet for såkaldt hooliganisme i luften og står til at få op til fem års fængsel.

Et vidne til episoden sagde, at han havde opført sig som en vild bjørn på flyet. Angiveligt kunne manden ikke huske noget af, hvad der var sket, da han endelig blev ædru.

Historien melder intet om, hvilken slags alkohol manden havde indtaget.

