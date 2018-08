Fuld mand tissede på medpassager

En amerikansk mand blev anholdt, fordi han tissede på en medpassager på et fly til Japan

Når man skal, så skal man.

Den talemåde levede en 24-årig amerikansk mand tilsyneladende efter, da han sidste fredag på en flyvning fra Chicago O'Hare-lufthavn i USA til Narita Lufthavn i Japan valgte at tisse på en medpassager.

Det skriver Japan Today.

Ifølge mediet var ofret en 50-årig japansk mand, der sad to rækker bag den tissetrængende amerikaner, som efterfølgende blev anholdt og lagt i håndjern, da flyet landede i Japan.

Alkoholpåvirket og husker ingenting

Identiteten på den 24-årige mand er ikke blevet offentliggjort i medierne, men japansk politi har udtalt til Japan Today, at han angiveligt havde drukket fire glas champagne samt indtaget den alkoholiske japanske drik 'sake', før han tissede på den stakkels japaner.

Ifølge politiet påstod den amerikanske mand ved anholdelsen, at han ikke kan huske hændelsen.

Flyselskabet, All Nippon Airways, har ikke kommenteret episoden, men det 50-årige offer fortæller til Japan Today, at han og den 24-årige ikke havde haft nogen form for kontakt, før tisseriet begyndte.

