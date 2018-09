Fuld passager forsøgte at oplade sin mobil i cockpittet

Vi kender nok godt alle sammen til den lille snert af panik, der rammer os, når vores mobiltelefon er ved at løbe tør for strøm.

En mandlig passager på en indenrigsflyvning fra Mumbai til Kolkata i Indien tog dog noget alternative metoder i brug, da han havde brug for at oplade sin telefon forleden.

Den rejsende, der beskrives som værende i midten af 30’erne og påvirket af alkohol, forsøgte nemlig at snige sig ind til piloten i cockpittet for at booste sin telefons levetid.

Det skriver South China Morning Post.

Afhørt af politiet

Hændelsen skete kort før afgang mandag på et IndiGo-fly, og manden blev efterfølgende fjernet og smidt af flyet af piloten, inden flyet lettede.

Han blev sidenhen afhørt af det lokale politi, som dog ikke fandt det nødvendigt at sigte ham for noget.

- Han var fuld og ville oplade sin mobiltelefon, så han bevægede sig hen til cockpittet. Vi fandt ikke, at det var forbrydelse nok til at sigte ham, siger en talsmand til Tribune India.

IndiGo har bekræftet hændelsen, og en talsmand fra flyselskabet siger følgende:

- Da et af vores fly var ved at gøre klar til afgang, forsøgte en uregerlig passager at gå ind i cockpittet, fordi hans mobil manglede strøm. Kaptajnen fulgte derfor vores procedurer og fjernede passageren af sikkerhedsmæssige årsager.

Forvekslede nødudgang med toiletdør

Hændelsen sker blot få dage efter en anden bizar hændelse, hvor en passager på et andet indisk flyselskab midt under en flyvning forvekslede nødudgangen med toiletdøren.

Her måtte flypersonalet ud i en brydekamp med den førstegangsflyvende mandlige passager i slutningen af 20’erne, da han begyndte at hive og flå i nødudgangen.

Hændelsen skete lørdag og skabte stor panik blandt passagererne på GoAir-flyvningen fra Delhi til Patna i Indien, og manden blev efter landing tilbageholdt af sikkerhedspersonalet i lufthavnen og sidenhen afhørt af det lokale politi.

Den forvirrede rejsende blev dog løsladt uden sigtelser efter afhøringen, oplyste politichefen, Sanowar Khan.

- Der var ikke nogen skjulte bagtanker bag hans handling, fortalte han.

