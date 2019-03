Fuld passager går amok

Kabinepersonalet forsøgte at fastgøre den fulde mand, da han begyndte at råbe skældsord

En flypassager drak angiveligt en hel flaske vodka under en flytur med Qantas Airlines fra Melbourne til Singapore.

Alkoholen gjorde manden, der blot er kendt ved sit fornavn 'Henry', enormt aggressiv, og han begyndte at råbe og slå om sig og kaldte blandt andet kabinebesætningen for pædofile.

Hele situationen blev fanget på video af en anden passager og kan ses øverst i artiklen.

I videoen kan man se 'Henry' blive holdt tilbage i sine arme af en passager, mens han råber og skriger. Derefter klipper videoen til, at manden er blevet placeret i et sæde, hvor han er blevet fastgjort, mens han stadig råber ukvemsord af en mandlig steward.

'Jeg er ikke illegal'

En medpassager fortæller til Newsflare, at man var chokeret over hændelsen, og hævder endvidere, at 'Henry' havde medbragt vodkaflasken fra en af afgangslufthavnens tax free-butikker.

Han skulle derefter have taget flasken med sig ombord for at drikke på toilettet.

- Folk som jer er pædofile, så I kan ikke fortælle mig, hvordan man opfører sig, kan man høre ham sige.

- Jeg er ikke illegal.

Ifølge vidner skulle manden desuden have slået en steward i ryggen, men at Qantas' medarbejdere håndterede episoden perfekt.

- Vi har en nultolerance-tilgang til antisocial-adfærd om bord, og vi takker vores besætning for deres professionalisme i håndtering af situationen, siger en talsmand til The Independent.

Hændelsen fandt sted den 28. februar i år, hvor manden efterfølgende blev anholdt i lufthavnen i Singapore.

