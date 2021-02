Fundet i live: Dreng skjulte sig i flys hjulbrønd

Hollandsk lufthavnspersonale fik en ubehagelig overraskelse, da de torsdag i sidste uge fandt en levende, men stærkt nedkølet dreng i hjulbrønden på et fly.

Det skriver blandt andre Guardian og Telegraph.

Episoden fandt sted i Maastricht-Aachen Airport, der ligger i det sydlige Holland nær grænsen til Belgien og Tyskland.

Drengen, der er 16 år og fra Kenya, blev straks kørt til hospitalet, hvor han ifølge omstændighederne har det godt.

Man ved ikke, hvad drengen lavede som blind passager på fragtflyet fra Turkish Airlines, eller hvordan han har fået adgang til flyet. Faktisk ved man ikke engang, hvor og hvornår han har sneget sig ned i hjulbrønden, som er det sted på et fly, hvor hjulene opbevares, mens flyet er i luften.

Livsfarlig siddeplads

På flightradar24.com kan man se, at flyet fløj fra Nairobi til Istanbul og derfra til den engelske lufthavn London-Stansted og videre til Maastricht-Aachen Airport.

Ifølge Check-in er det usandsynligt, at drengen har kunnet overleve den seks timer lange flyvetur mellem Kenya og Tyrkiet. Derfor har han formentlig sneget sig ombord i England, hvor flyturen varede 48 minutter og kun nåede 5800 meters højde.

Det er langt fra første gang, at nogen gemmer sig i hjulbrønden på et fly. Flere gange tidligere har det vist sig at være en livsfarlig siddeplads.

Hollandsk politi har indledt en undersøgelse af sagen, der mistænkes for at have forbindelse til menneskesmugling.

