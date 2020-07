Fyrede 9 ud af 10: Nu skal danske fly på vingerne igen

To Boeing 737-800 på vingerne. Mere skal der ikke til, før det danske charterflyselskab Jet Time kan genstarte sig selv til oktober og begynde at hyre noget af det mandskab ind igen, som man i slutningen af juni måtte afskedige.

Selskabet flyver for rejseselskaber som TUI, men blev ramt så hårdt af coronakrisen, at man 25. juni måtte sige farvel til 313 af sine 342 ansatte og lægge selskabet i dvale.

De tilbageværende medarbejdere har dog arbejdet for at sikre nye charteraftaler, der kunne få selskabet ud af dvalen, og det arbejde ser nu ud til at have nået sin første milepæl. Ifølge Check-in.dk har Jet Time indgået en aftale med Club La Santa, der kan få det første fly på vingerne.

Det bekræfter direktør for forretningsudvikling i Jet Time, Birthe Madsen, overfor mediet.

– Vi arbejder i øjeblikket på at få kontrakter i stand med turoperatørerne for vintersæsonen og har indtil videre en aftale om at flyve for Club La Santa, som vi har samarbejdet med i mange år, siger hun til Check-in.dk og tilføjer:

– Den produktion kommer til at beskæftige ét fly fra Billund Lufthavn med en afgang om ugen.

Se også: Passagerantal fordoblet

Fly nummer to mangler til gengæld stadig at komme på plads.

Ifølge Birthe Madsen er den største udfordring i øjeblikket, at fremtiden stadig er meget usikker for rejseselskaberne. Det er endnu svært at sige, om folk vil rejse, som de plejer i vintersæsonen, eller om coronakrisen vil præge rejselysten længe endnu.

Det kan i sidste ende betyde, at selskaberne vil prioritere deres egne flyselskaber, før de ringer efter forstærkning hos Jet Time, påpeger hun.

Jet Time håber dog på at få en eller flere aftaler på plads i løbet af første halvdel af august, så man kan nå at blive klar til Club La Santa-flyvningerne i oktober, skriver Check-in.dk.

Nyt coronakrav: Ingen rutsjebane-fotos uden mundbind