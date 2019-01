Fyret mand sagsøger sin chef: Påstår hun pralede af sine seksuelle 'erobringer'

En fyret mandlig medarbejder på et krydstogtrederi påstår, at hans kvindelige chef ydmygede ham ved at prale med sit sexliv

En midaldrende amerikansk mand ved navn Anthony McHugh er gået rettens vej og har sagsøgt sin yngre, kvindelige chef, som - påstår han - blandt andet har forsøgt at ydmyge ham ved at prale med sit sexliv med gifte mænd.

Det skriver AP.

Ifølge nyhedsbureauet, som har fået indsigt i retsdokumenterne, påstår den nu fyrede medarbejder, at hans kvindelige, unavngivne chef - ud over at prale af sine erobringer - også skabte et 'fjendtligt arbejdsmiljø' i de seneste to år samt nægtede at forfremme ham på grund af hans alder.

Det er uvist, hvilken alder sagsøger og sagsøgte har, da de i dokumenterne blot står beskrevet som henholdsvis over og under 40 år.

Se også: Tvang kvinde til at sidde ved siden af onanerende mand på fly

Sex-værelser på krydstogtskibene

Anthony McHugh arbejdede inden sin fyring som analytiker for krydstogtrederiet Disney Cruise Line, hvor han nåede at arbejde i 18 år, indtil han blev fyret sidste år. Rederiet vil ikke kommentere sagen, men påpeger dog, at der - ifølge dem - intet grundlag er for søgsmålet, og at 'de vil besvare anklagerne i retten'.

Ifølge AP påstår den tidligere medarbejder desuden, at hans chef kaldte ham for 'en snerpet, gammel mand' foran hans kolleger, mens hun angivelig også nægtede at udstyre ham med en iPhone eller en tablet, som medarbejderne under 40 år fik.

Derudover påstår han også, at den kvindelige chef forsøgte at ydmyge ham ved at prale af sit sexliv med gifte mænd ved at fortælle ham, at hun bestilte 'sex-værelser' på Disneys krydstogtskibe til at 'underholde' sine partnere.

- Desuden forsøgte hun at ydmyge sagsøger ved at dele sine seksuelle akter med sine mange partnere med sagsøger, står der i søgsmålet, ifølge AP.

Se også: Tidligere flyansat raser: - Jeg blev fyret på grund af min 'man bun'

Sjælden sag

Sagen har fået stor omtale i både amerikanske og internationale medier, da det ifølge eksperter er sjældent, at en kvindelig chef bliver anklaget for seksuelle krænkelser og for at kønsdiskriminere.

- Det er ikke sjældent at have sager, hvor en mandlig medarbejder bliver diskrimineret, fordi han er homoseksuel eller transkønnet, og det er heller ikke sjældent at få en sag, hvor en mandlig chef anklages for at have diskrimineret en mandlig medarbejder, men præcis dette scenario er yderst sjældent, fortæller Rebecca Pontikes, som er advokat med speciale i arbejdsret, til nyhedsbureauet og påpeger, at sagsøger i langt størstedelen af denne slags sager er en kvinde.

Ud over de allerede nævnte anklager, påstår Anthony McHugh også, at den kvindelige chef stjal hans medicin, som han bruger til at behandle sin adhd og sin angst.

McHugh påstår, at han blev fyret, fordi han brokkede sig over chefen til HR-afdelingen, mens Disneys officielle årsag til fyringen lyder, at han var i besiddelse af ulovlige stoffer. Hans stilling er sidenhen blev besat af en yngre kvinde, skriver AP.

Se også: Flyselskab sagsøgt i sexchikane-sag: Pilot delte nøgenbilleder af stewardesse