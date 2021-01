Går amok i kælke: Nu er der udsolgt i hele landet

En dille fyger gennem Sydkorea som en arktisk snestorm.

Landets befolkning er blevet grebet af en pludselig og akut lyst til at kælke. Det har nået sådanne proportioner, at der er opstået en regulær kælkkrise.

Det skriver Reuters.

Artiklen fortsætter under billedet ...

En række virusudbrud i Pyeongchang, der var vært for vinter-OL i 2018, har fået flere skisportssteder til at lukke, og det har sat dermed yderligere skub i salget af kælke. Foto: Heo Ran/Ritzau Scanpix

De sydkoreanske supermarkeder kan slet ikke følge med den store efterspørgsel. Og ifølge det internationale nyhedsbureau skyldes hypen ikke alene coronalukkede skisportssteder og kraftigt snefald, men også et viralt tweet af en person, der står på snowboard i centrum af hovedstaden Seoul.

Situationen er nået så vidt, at landets største supermarkedskæde, E-Mart, på seks dage har solgt flere kælke end i hele 2020 til sammen.

Også konkurrenten Lotte Mart melder om total udsolgt og et salg, der er seksdoblet sammenlignet med samme periode sidste år.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Rekordlave temperaturer afholdt ikke indbyggerne i Seoul fra at begive sig du i sneen. Foto: Heo Ran/Ritzau Scanpix

Kæmpe udsalg: Norwegian sætter tusindvis af billetter til salg

Koldeste dag i 35 år

Reuters mødte en børnefamilie i Olympic Park i Seoul, der efter at være gået forgæves i flere butikker valgte at bruge et picnictæppe til at kælke på.

- Vi forsøgte at købe slæder i går, men kunne ikke finde nogen. Derfor bruger vi disse måtter, siger Joe Choong-hyun, der er far til to drenge.

- Det er fint. Vi er bare glade for, at vores børn har det sjovt med at kælke og kan gøre det i nærheden af deres hjem, nu hvor skisportsstederne er lukkede.

Sydkorea har været ramt af kraftigt snefald siden årsskiftet, og fredag registrerede Seoul med 18,6 minusgrader sin koldeste temperaturmåling i 35 år.

Dansk charterfavorit tror på 25 millioner turister i 2021