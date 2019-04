Går amok: Viser røv og twerker foran alle passagerer

En kvindelig flypassager tog noget af en afsked med resten af passagererne, da hun smuttede fra et Spirit Airline-fly inden takeoff, angiveligt fordi hun var blevet bedt om at slukke for sin mobiltelefon.

Kvinden valgte at vende bagen til de øvrige passagerer, hive op i sin kjole, så hun viste røv til hele flyet, inden hun til sidste 'twerkede' kortvarigt.

Det fortæller DailyMail og Mirror.

Udbruddet tog sin begyndelse, da kvinden af flypersonalet blev bedt om at slukke sin mobiltelefon inden takeoff, men det var hun ikke interesseret i.

Måske kunne de fornemme, hvad der var på vej, for i hvert fald valgte flere andre passagerer at hive deres mobiler frem for at filme kvinden på flyet, der 27. marts skulle flyve fra Orlando til Newark.

Videoen, som du kan se over artiklen, er optaget af en passager, og viser momentet, hvor den angiveligt berusede kvinde opdager, at hun bliver filmet af de andre passagerer og råber 'optag alt, hvad I fucking vil.'

Twerkede

Her sluttede det imidlertid ikke for kvinden, for efter hun havde råbt til de øvrige passagerer, vendte hun sig om, løftede op i kjolen og 'flashede' bagdelen til hele flyet. Hun så også sit snit til at twerke kortvarigt, og det fik flere af de øvrige passagerer til at tiljuble hende.

Herefter snakkede kvinden med flyets personale, uden man dog kan høre, hvad der blev sagt.

Til slut tog hun sin bagage fra flyet og forlod flyet, mens jubel brød ud i kabinen.

DailyMail har forsøgt at få en kommentar fra Spirit Airlines.