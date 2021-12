Gæster gav heste mavepine i dansk zoo

Det er formentlig sket i bedste mening.

Men ikke desto mindre har det haft ubehagelige konsekvenser, at nogle gæster formentlig har fodret to ponyer i Odense Zoo for nylig.

Odense Zoo skriver i et opslag på Facebook, at de to ponyer har haft slemme mavekneb, og at det derfor har været nødvendigt at tilkalde en dyrlæge for at få ponyerne i bedring.

Både dyrepassere og dyrlæge mistænker, at dyrenes dårlige maver skyldes, at gæsterne har fodret dem med halm frem for hø, hvilket de ikke kan tåle.

Artiklen fortsætter efter opslaget ...

De to ponyer har blandt andet rullet rundt i deres stalde, hvilket er et tegn på, at de har haft ondt.

Mavesmerterne ville heller ikke umiddelbart gå væk med det samme, så der skulle både en gåtur, smertestillende og en olie, som dyrene indtog via sonde, før de fik det bedre.

På baggrund af denne oplevelse har Odense Zoo nu en klar opfordring til de zoo-gæster, der lægger vejen forbi ponyerne fremover:

- Dyrene må altså ikke fodres, lyder det i Facebook-opslaget.