Gæsterne har talt: Hold dig langt væk fra disse hoteller

Mange af os kender vist godt til dét at tjekke ind på et hotel, som man ikke føler lever helt op til de forventinger, man havde, da man drog afsted hjemmefra. På nogle hoteller er tilstanden dog så dårlig på værelserne, at det kan overraske selv gæsten med de laveste forventninger.

Og sådant et grufuldt hotelbesøg ender hurtigt i rasende anmeldelser på rejsehjemmesiden TripAdvisor, hvor tidligere hotelgæster beskriver alt fra uhøfligt hotelpersonale til klamme hotelværelser med væggelus, og som lugter af rotter.

Det britiske medie The Sun har taget et kig på anmeldelserne på TripAdvisors hjemmeside og fundet seks af de hoteller, som rejsende har givet den dårligste kritik. Så hvis du vil se, hvilke hoteller du måske bør undgå næste gang, du rejser afsted på ferie, kan du passende læse med herunder, hvor de seks hoteller bliver listet op:

Berkeley Court Hotel, London, England // 1,5 stjerne på TripAdvisor

Selvom hotellet nær Oxford Circus er yderst godt beliggende for turister, der vil på sightseeing i den engelske hovedstad, så får hotellet bestemt ikke god kritik af TripAdvisors brugere, hvor 117 ud af 269 anmeldelser bedømmer hotellet som 'forfærdeligt'.

Kun tre brugere har givet hotellet karakteren 'fremragende', og en enkelt gæst beskriver det således:

- Lige så snart du træder ind af døren, bliver du ramt af en luft, der minder om en blanding mellem afføringen fra et marsvin og fisk.

Se et foto af hotellet herunder (artiklen forsætter under billedet):

Foto: TripAdvisor

Pocono Plaza Inn, Stroudsburg, USA // 2 stjerner på TripAdvisor

Hele 44 procent af brugerne på TripAdvisor mener, at dette hotel i Pennsylvania er 'forfærdeligt', og mindst én gæst beretter, at de er blevet bidt af væggelus, mens de overnattede på hotellet. Det afviser hotellet dog i et svar til gæsten, hvori de påstår at have haft skadedyrsbekæmpere ude, som ikke kunne finde nogen væggelus.

- Jeg har ikke tænkt mig at dele detaljer fra mit ophold, men den eneste grund til, du bør overnatte her, er, hvis du ingen andre muligheder har, advarer en enkelt person i en anmeldelse.

- Dette hotel er slidt, ildelugtende og beskidt, skriver en anden.

Se et foto af hotellet herunder (artiklen forsætter under billedet):

Foto: TripAdvisor

Grand Hotel, Pristina, Kosovo // 2 stjerner på TripAdvisor

Selvom dette hotel beliggende i Kosovos hovedstad - ifølge sig selv - kan prale af hele fem stjerner, så stemmer anmeldelserne på TripAdvisor altså ikke overens med antallet af stjerner.

Ifølge New York Post, som har fået indsigt i en rapport om hotellet, vrimler det med fuglefjer og edderkoppespind på hotellet, som de beskriver som 'hjemsøgt af mørke minder fra Kosovos fortid'.

- Gulvtæpperne på værelset havde pletter og var beskidt. Badeværelset var beskidt, og toilettet havde urin på sædet. Værelset lugtede støvet. Det var meget gammelt og var ikke holdt ved lige, skriver en anmelder.

Se et foto af hotellet herunder (artiklen forsætter under billedet):

Foto: TripAdvisor

Hotel Printania Porte De Versailles, Paris, Frankrig // 1,5 stjerne på TripAdvisor

Paris er kærlighedens by, siger man, men hvis man overvejer en romantisk ferie i Frankrigs hovedstad, kan det være en god idé at holde sig væk fra lige præcis dette hotel.

Hele 70 procent af 117 anmeldelser betragter nemlig dette hotel som værende 'forfærdeligt', og en enkelt anmelder skriver, at lugten er 'uudholdelig'.

- Badeværelset var rædselsvækkende, og loftet så ud som om, det kunne falde ned hvert øjeblik. Brusehovedet lignede, at det aldrig havde været vasket før, og der var svampe samlet rundt omkring vandbeholderne. Virkelig klamt, skriver en anden bruger.

Se et foto af hotellet herunder (artiklen forsætter under billedet):

Foto: TripAdvisor

Merchants Hotel, Manchester, England // 1,5 stjerne på TripAdvisor

457 anmeldelser og 292 af dem beskriver hotellet som 'forfærdeligt'.

- Værelset var en sand losseplads. Råddent, klamt og lugtende. Jeg gik bogstaveligt talt i seng med tøjet på, og jeg turde ikke benytte mig af toilettet, skriver en enkelt bruger om dette engelske hotel.

- 'Beskidt' er en underdrivelse. Skraldespandene udenfor var mere indbydende, skriver en anden.

Se et foto af hotellet herunder (artiklen forsætter under billedet):

Foto: TripAdvisor

Hotel Manhattan, Bruxelles, Belgien // 2 stjerner på TripAdvisor

Knap halvdelen (49 procent) af dette hotels tidligere gæster mener, at hotellet er 'forfærdeligt'.

- Badeværelset var virkelig beskidt. Toilettet var ikke blevet gjort rent i årtier. Alt på dette hotel er gammelt og beskidt. Værelset var meget småt og lugtede, skriver en enkelt bruger.

- Personalet var uhøflige og bandede af mig på fransk, fordi de ikke vidste, jeg rent faktisk forstod sproget, skriver en anden.

Se et foto af hotellet herunder (artiklen forsætter under billedet):

Foto: TripAdvisor

Hotel: Folk kommenterer, når de er utilfredse

The Sun har kontaktet alle seks hoteller for en kommentar omkring de dårlige anmeldelser på TripAdvisor, men det er kun Hotel Manhattan i Belgien, der er vendt tilbage:

- På TripAdvisor får man flest kommentarer, når folk ikke er tilfredse med deres ophold, siger en talsmand fra hotellet til det britiske medie og fortsætter:

- Der er ikke mange kommentarer på (hjemme)siden, hvis man sammenligner med antallet af gæster, vi har hvert år, men vi vil kigge på anmeldelserne og forsøge at forbedre kvaliteten på vores hotel.

