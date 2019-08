Gammel lufthavn skal huse sex-båse

Berlinerne har altid været kreative, når det kommer til at udnytte gamle bygninger.

Således er den nu nedlagte Tempelhof Lufthavn både blevet brugt som rekreativ park, græsningsareal for får og store events som maratons og modeshows.

Historisk set har lufthavnen også set lidt af hvert.

Den var nazi-flyveplads under 2. verdenskrig, luftbro under den kolde krig og senest et asylcenter for syriske flygtninge. Tempelhof stoppede som fungerende lufthavn i 2008.

Fra nazi-flyveplads til sex-båse. Den gamle Tempelhof Lufthavn får set lidt af hvert. Foto: Colourbox

Nu skal den gamle lufthavn igen prøve noget nyt.

I hvert fald hvis det står til borgmesteren i Berlin Mitte. Stephan von Dassel, som repræsenterer Die Grünen (De Grønne).

Han har foreslået at bygge såkaldte 'Verrichtungsboxen' (udførelsesbåse, red) i lufthavnen, hvor prostituerede kan møde deres kunder. Dette inkluderer drive-ins, så kunderne kan køre ind i båse med deres biler. Det skriver CNN.

De prostituerede skal væk fra gaden

Stephan von Dassel har længe forsøgt at gøre noget ved gadeprostitution i Berlin.

Især Kurfürstenstrasse i det centrale Berlin, som har været kendt for sin gadeprostitution siden 1920'erne, er en torn i øjet på borgmesteren.

I dag er gaden blevet en del af et mondænt kvarter, men prostitutionen er der stadig.

Sex-arbejdere fra Østeuropa og Afrika, som i mange tilfælde lever på gaden, arbejder og bor side om side med velhavende berlinere. En lejlighed i kvarteret kan snildt koste ti millioner kroner.

Det har blandt andet fået borgmesteren til at foreslå et forbud mod prostituerede i visse zoner af byen, hvilket ikke faldt i god jord hos hans kolleger. I Tyskland har prostitution været et lovligt erhverv siden 2002.

Nu foreslår han så at ombygge Tempelhof Lufthavn, så de prostituerede i stedet kan arbejde der. Lufthavnen ligger omkring fem kilometer fra Kurfürstenstrasse.

Sex-båse er ikke et nyt fænomen

De første såkaldte sex-båse kom frem i Utrecht i Holland i midten af 1980'erne. Siden har konceptet spredt sig til flere byer i Europa.

Den vesttyske by Køln fik sex-båse i 2001, hvor faciliteterne både har sikkerhedskameraer, indhegnet indgang og alarmknapper i hver bås. Modellen findes også i byerne Essen, Bonn og Zurich.

Stephan von Dassel forklarer i en udtalelse, 'at situationen for sex-arbejderne på Kurfürstenstrasse er inhumane, og ved ikke at gøre noget, tolererer staten Berlin tvungen prostitution, vold mod kvinder og afhængighed af narkotika'.

Han skriver også, at de regulerede sex-båse vil skabe mere sikkerhed for kvinderne og samtidig reducere de negative konsekvenser ved prostitution for beboerne i området ved Kurfürstenstrasse.