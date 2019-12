Gav sit fly-sæde på første klasse til 88-årig

Den britiske stewardesse Leah Amy fra Manchester har på Facebook delt en af årets mest hjertevarme historier. Her fortæller hun, hvordan den unge mand Jack hjalp den 88-årige Violet til at få opfyldt en af sit livs store drømme. Jack tilbød nemlig den aldrende kvinde sit fly-sæde på første klasse, mens han selv overtog Violets sæde, der var placeret lige ved toiletterne på anden klasse.

Stewardessen Leah Amy har også lagt et opslag ud på sin Facebook, hvor hun beskriver den hjertevarme historie, der gav den 88-årige Violet en uforglemmelig rejse fra New York til London.

Ifølge New Zealand Herald kendte Jack og Violet ikke hinanden. Men de kom tilfældigt i snak i lufthavnen i New York. Mødet kom i den grad til at ændre rejsen for dem begge to.

Her nyder Violet den gode mad på førsteklasse før sengetid i flyet med masser af plads. (Foto: Privatfoto/Facebook)

Violet, der er pensioneret sygeplejerske fra New York, skulle rejse til London for at besøge sin datter, mens britiske Jack var på vej tilbage til London, efter at han sammen med sin familie havde været på ferie i New York.

Således beskriver stewardessen den hjertevarme historie i sit opslag på Facebook:

'På de hundrede vis af flyvninger, jeg har arbejdet på, har jeg mødt berømte fodboldspillere, supermodeller og Hollywood-stjerner. Men nu skal i høre om mit livs favorit-passagerer nogensinde, Jack og Violet', skriver Leah Amy og fortsætter:

'Jack og hans familie havde bestilt billetter på førsteklasse, men da han kom ombord på flyet, opsøgte og fandt han Violet på hendes økonomi-plads og byttede sæde med hende'.

'Herefter sad han resten af turen på et sæde lige ved siden af toiletterne. Han brokkede sig ikke eller spurgte om noget på resten af turen. Der var ingen problemer. Ingen opmærksomhedssøgende opførsel. Han gjorde det bogstaveligt af ren og skær venlighed. Ud fra sit eget hjerte. Der var ingen, der bad ham om at gøre det', skriver stewardessen Leah Amy og afslutter:

'I skulle have set Violets ansigt, da jeg puttede hende i hendes fly-sæde efter aftensmaden. Hun fortalte mig, at hendes datter aldrig nogensinde ville tro hende. Derfor ville hun have en selfie for at bevise det. Men hun havde hverken telefon eller e-mail adresse. Derfor sender jeg disse billeder til hende i morgen.'

'Violet har altid drømt om at sidde på første klasse, og Jack fik den drøm til at gå i opfyldelse'.