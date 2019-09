Gavmilde italienere: Bosæt dig og få 189.000 kroner

En underbefolket region i den sydlige del af det centrale Italien, Molise, tilbyder nu tilflyttere 700 euro per måned i tre år for at komme og bo i en af deres landsbyer. Det svarer til 189.000 kroner.

Mange danskere er nok vendt tilbage fra sommerferien i Italien med et ønske om, at den ville vare lidt længere. Det har man så muligheden for nu, og så alligevel ikke helt.

Der er nemlig et par krav til de nye tilflyttere. Landsbyen, man flytter til i regionen, skal have under 2000 indbyggere, og så skal man åbne en forretning. Så hvis du drømmer om at åbne et pizzeria i pizzaens land, så er det nu, du skal slå til.

- Hvis vi havde tilbudt støtte, så ville det bare være endnu en velgørenhedsgestus, siger Donata Toma, præsidenten i Molise til The Guardian.

- Vi ville gerne gøre noget mere; vi vil have folk til at investere her. Folk må åbne alle slags forretninger. En bager, en kiosk, en restaurant, alt. Vi vil gerne puste liv i vores byer og øge befolkningstallet, siger Donata Toma.

Italien får færre indbyggere

Ifølge Italiens Nationale Institut for Statistik (Istat) er Molise en af de regioner, som har mistet flest indbyggere i Italien. Der bor 305.000 mennesker i Molise i dag - det er 9000 færre end i 2014.

Det er en tendens, der ses over hele Italien.

Fra 2014 - 2018 faldt antallet af italienere, som bor i Italien, med 677.000 mennesker. Der er to faktorer, som gør sig gældende i forhold til årsagerne.

Et fald i fødselstallet og en stigning af unge italienere, som rejser til andre europæiske lande for at søge efter arbejde. Omkring 157.000 mennesker forlod landet i 2018, ifølge Istat.

Italien er den eneste store europæiske økonomi, hvor befolkningstallet forventes at falde yderligere de næste fem år, ifølge FN.

Huse til en euro

Det faldende befolkningstal har fået de italienske myndigheder til at tage nye midler i brug for at komme problemet til livs.

På Sicilien giver man ubeboede huse til flygtninge og sælger også forladte huse til en euro. Man skal dog forpligte sig til at renovere husene.

I Norditalien tilbyder myndighederne 67.500 kroner for at bosætte sig i landsbyen Locana. Men så skal man også have et barn og en indkomst på mindst 45.000 kroner om året.