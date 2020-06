Genåbner færgerute efter 46 år

Det danske rederi DFDS vil fra 25. juni begynde at sejle mellem Frederikshavn og Oslo.

Den nye rute vil blive betjent af DFDS’ to kendte Oslobåde Pearl Seaways og Crown Seaways, der fremover vil anløbe Frederikshavn under sejladsen mellem København og Oslo.

Ruten mellem København og Oslo har været sat på standby på grund af udbruddet af coronavirus.

Der tilbydes dog ikke en overfart kun mellem København og Frederikshavn. Der bliver således tale om to ruter.

Der planlægges daglig afgang fra København kl 14:00 og fra Frederikshavn kl. 23:30 med ankomst i Oslo kl. 9:00.

Der vil være daglig afgang fra Oslo kl 12:00 med ankomst i Frederikshavn kl 22:00 og i København kl. 9:00.

Skal opfylde transportbehov

Ifølge DFDS er målgruppen for den nye rute først og fremmest passagerer med et transportbehov. Faciliteter og oplevelsen ombord tilpasses målgruppen.

Samtidig vil ruten mellem København og Oslo i højere grad end tidligere også fokusere på transportpassagerer, når den genåbner.

Norge er et af tre lande, som danskere kan rejse til uden restriktioner i sommerferien.

- Det bliver en stor dag for DFDS og vores medarbejdere, når vi igen kan byde velkommen til passagerer, der rejser mellem Danmark og Norge for at komme på ferie i egen bil eller campingvogne, benytte deres sommerhuse, hoteller eller blot nyde en rejse til søs. Og det er naturligvis en særlig glæde for os at genoptage DFDS’ sejlads mellem Frederikshavn og Oslo efter 46 års fravær, siger Torben Carlsen, CEO i DFDS i en pressemeddelelse.

Det konkurrerende rederi Stena Line har sejlet ruten mellem Frederikshavn og Oslo i mere end 40 år, men så sig i marts nødsaget til at lukke ruten permanent på grund af coronavirussen.