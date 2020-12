Gennemsigtig ubåd tager dig 1000 meter ned i dybet

Den ligner noget fra en kommende James Bond-film. At træde ud af en yacht og dykke kilometerdybt ned under havoverfladen i en gennemsigtig ubåd, lyder da også næsten for vildt til at være sandt.

Det er det ikke desto mindre. Takket være teknologiske fremskridt er sådanne undervandseventyr nu mulige i den virkelige verden. Forudsat at du er mere end velhavende.

Foto: Triton

Det er det Florida-baserede luksusundervandsfirma Triton Submarines, der leverer den første seks-personers akryl-skrogede ubåd til undervandsturisme, der kan dykke ned til 1000 meter. Det skriver CNN.

Triton 3300/6 hedder den og beskrives som 'en salon under havet'. Trition-ubåden er udstyret med verdens største gennemsigtige, sfæriske kabine, som har en diameter på 2,5 meter og giver en forbløffende udsigt til havverdenens sceniske eventyr.

Efter sigende skulle det særlige Tiffany-blå ydre, en farve specielt anmodet af firmaets ejer, få ubåden til at se ud til at forsvinde under vandet, oplyser CNN.

Første gang i 120 år: Skjult koralrev fundet ud for Australiens kyst

En industri i rivende udvikling

Tophastigheden er tre knob, og ubåden har nok luft og batteri til undersøiske udflugter, der varer i omegnen af ti timer.

Det eventyrlige fartøj tog to år at bygge, men Patrick Lahey, præsident for Triton Submarines, forklarer til CNN, at det har taget et årti at nå til det punkt, hvor det overhovedet var muligt at bygge en sfære af denne skala.

Foto: Triton

Køb ubådstur til Titanic

Og virksomheden stopper imidlertid ikke der, men fortsætter bl.a. arbejdet med et fartøj, der kan dykke helt ned til 4000 meter, forklarer Lahey og kalder det 'en spændende tid, vi lever i'.

Og der er sket meget, siden Trition Submarines begyndte at beskæftige sig med undervandsfartøjer. Ideen blev næsten latterliggjort for 15 år siden, fortæller præsidenten til CNN.

Siden er efterspørgslen efter undervandsfartøjer vokset betydeligt gennem årene, idet stadig flere ejere af mega-yachter søger dem som et middel til at underholde familie og venner, mens de er på havet.

Ekspedition til verdens dybeste punkt vil have turister med