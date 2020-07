Genopliver drøm: Passagerer skal flyve med 2,2 gange lysets hastighed

Et amerikansk selskab arbejder på et fly, der skal fragte passagerer over Atlanten med overlydsfart. De første flyselskaber har allerede vist interesse

Tre timer og 15 minutter. Mere skal det ikke tage at krydse Atlanten og skifte London ud med New York, mener i hvert fald Boom Supersonic.

Selskabet, der har base i USA, har sat sig for at genoplive drømmen om at fragte passagerer med overlydsfart, der brast med Concorden tilbage i starten af 00’erne.

De er i fuld gang med at udvikle et nyt fly, og de første testflyvninger nærmer sig med hastige skridt. Første gang, man regner med at sætte et fly på vingerne, bliver i 2021, har Boom Supersonic annonceret.

Ifølge CNN Travel bliver der dog kun tale om en mindre prototype af det endelige fly.

Selv om flyet ligner Concorden ganske meget, har Boom Supersonic lagt sig i selen for at undgå, at det nye fly lider samme skæbne som Concorden. CNN Travel skriver, at man håber at gøre flyet både billigere og mindre miljøbelastende ved at bruge ‘avanceret kulfiber-teknologi og computer-optimeret aerodynamik’.

Selskaber satser milliarder

Flyet ventes at koste 200 millioner dollar, og det har angiveligt ikke skortet på interesse fra flyselskaberne.

I skrivende stund har selskaberne, der blandt andet tæller Virgin Group og Japan Airlines, lagt ordrer for mindst seks milliarder dollar – svarende til omkring 39,5 milliarder danske kroner.

Entusiaster og travle flyrejsende skal dog vente længe endnu, før de kan sætte sig tilrette i det nye overlydsfly. Flyet forventes nemlig først at være klar til at tage imod passagerer i 2030.

Ambitionen er, at flyet skal flyve med 2,2 gange lydens hastighed – Mach 2,2. Til sammenligning fløj Concorden med en topfart på Mach 2,04.

