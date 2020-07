Georgien til udenlandske freelancere: Kom og bo hos os

Det østeuropæiske land vil åbne grænserne for freelancere og selvstændige med et særligt visum

Hvordan åbner man samfundet op for omverdenen uden at risikere en ny bølge af coronasmittede?

Det spørgsmål kæmper de politiske ledere i en lang række af verdens lande i øjeblikket med at finde svar på, og det gælder også i Georgien. Her er er man imidlertid kommet frem til en løsning, som adskiller sig fra mange andre lande.

I stedet for at invitere tusindvis af turister fra udvalgte lande på korte feriebesøg, vil man tiltrække freelancere og selvstændige, der har lyst til at bo og arbejde i landet i seks måneder og mere.

Det skal ifølge mediet ske med en ny type visum, der er målrettet netop freelancere og selvstændige med kunder i andre lande.

Økonomiminister Natia Turnava håber, at man på den måde kan åbne grænserne uden at sætte smittetrykket over styr.

Ifølge BBC har Georgien indtil videre registreret blot 16 coronarelaterede dødsfald og 1085 smittede.

– Vi inviterer denne målgruppe til Georgien og tilbyder dem at bo i vores land. Georgien har fået et image som et sikkert land under epidemien, og den chance vil vi udnytte, siger Natia Turnava ifølge Lonely Planet og fortsætter:

– Vi vil åbne grænsen på en måde, så vi kan beskytte vores borgeres helbred, samtidig med at vi lader enhver udenlandsk borger, der falder indenfor kategorien, rejse ind i Georgien.

Hvis man som freelancer eller selvstændig rejser ind i landet med det nye visum, skal man derfor stadig gå i 14 dages karantæne umiddelbart efter ankomsten.

