Giftig fisk plager danske badegæster

I disse dage benytter fjæsingen det gode vejr til at promovere sig selv til stor gene for de danske badegæster

Langt flere badegæster end vanligt bliver i år stukket af den giftige fiskeart fjæsing langs den nordsjællandske kyst. Faktisk stikkes hele tre til fem personer dagligt af enten fjæsing eller lille fjæsing, og det er det antal, der plejer at gælde for hele året, siger John Mogensen, cheflivredder for Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste til TV2.

Årsagen til stigningen tilskrives ifølge mediet for det første flere badegæster, for det andet flere dværgfjæsinger. Sidstnævnte er nemlig i stigende grad dukket op i de indre danske farvande. Den lille fjæsing er ellers en sydlig art, men i takt med varmere klima har den spredt sig nordpå. Dværgfjæsingen anses for at være mere giftig end den fjæsing, vi har været vant til.

Se også: Umulige turister: Sæler får stress på Grenen

Hvis uheldet er ude

Fjæsingen ligger typisk under sandet på det lavere vand om sommeren, og her kan man være uheldig at træde på den. Navnlig den lille fjæsing er lumsk, da den generelt søger ind på lavere vand om dagen.

Det er bestemt ikke muntert at blive stukket af en fjæsing. Tværtimod er det smertefuldt og kan tage måneder at komme helt over. Men det er normalt ikke noget, man dør af.

Er uheldet ude, handler det om at bide smerten i sig og redde sig selv i land. Herefter skal man gerne få den ramte kropsdel i så varmt vand som muligt i en times tid, da giften hermed vil blive ødelagt, skriver TV2. Efter 20-25 minutter vil smerten og hævelsen ofte begynde at fortage sig, og man kan siden fjerne eventuelle rester af piggen og vaske såret. Fortsætter symptomerne eller forekommer meget voldsomme, må man kontakte Giftlinjen.

Se også: Valfarter til spøgelsesskibe