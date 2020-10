Gigantisk hul i kassen hos et af Danmarks største rejsebureauer

Det er formentlig det største underskud nogensinde i et dansk rejsebureau

Økonomisk ruin truer i Bravo Tours og Sun Tours, der til sammen udgør Danmarks fjerdestørste rejsebureau.

Begge er en del af rejsekoncernen TravelCo Nordic, der lørdag eftermiddag afleverede en forsinket årsrapport for 2019.

Resultatet viser et dundrende underskud på 206 millioner kroner. Dermed har selskabet nu en negativ egenkapital på minus 191,8 millioner kroner.

I årsrapporten kalder TravelCo Nordic resultatet for 'stærkt utilfredsstillende'.

TUI går imod rejsevejledning: Åbner for De Kanariske Øer

Vender tommelfingeren ned

Standby.dk har talt med Ole Egholm, der er direktør i Dansk Brancheanalyse. Igennem sine 20 år med at analysere den danske rejsebranche har han aldrig set et større underskud.

- Det er formentlig danmarkshistoriens største underskud i et rejsebureau, siger branchekenderen til standby.dk.

Ikke engang det uafhængige revisionsfirma, der er tilknyttet Bravo Tours-koncernen, kan stå inde for det miserable årsregnskab.

- Det er vores opfattelse, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsregnskabet, konkluderer revisionsfirmaet Vistisen & Lunde i årsrapporten.

Bider negle: Efterårsferien kan blive ødelagt for tusindvis af danskere

Trods corona: 2020 ser lysere ud

Underskuddet kommer i kølvandet på et næsten lige så nedslående 2018-regnskab, der ligeledes lavede ridser i pengekassen. Dengang var minusset på 156 millioner kroner.

TravelCo Nordic har base i Herning og ejer foruden Bravo Tours og Sun Tours en række rejseselskaber i udlandet. Det er i høj grad de udenlandske selskaber, der har trukket regnskabet ned, mens flagskibet Bravo Tours isoleret set har været i plus.

Derfor ser ledelsen også mere fortrøstningsfuldt på regnskabsåret for 2020, hvor coronakrisen ellers har lagt en gevaldig dæmper på danskernes rejselyst. Her forventer den danske rejsekoncern kun 'et mindre negativt resultat', står der i årsrapporten.

Sidste år rejste hver sjette danske charterturist med enten Bravo Tours eller Sun Tours.

Rejsebureauer beder om lov: Kanarieøerne har fået styr på coronavirus