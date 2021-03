Gigantisk projekt skal redde sommerhuse

Projektet er en af de største indsatser overfor kysterosionen nogensinde. Der vil blive sandfodret med ca. 400.000 m3 sand i både 2021 og 2022.

Det er første gang, at et kystsikringstiltag kan matche den erosion, der sker på Hjørring Kommunes vestvendte kyster.

- Det er fantastisk, at vi nu kan komme i gang. Det vil både få en stor betydning for alle, der har et hus langs med kyststrækningen såvel som alle os, der synes at det er helt vildt dejligt at gå og nyde vores fantastiske strande, havet og kysten, siger formand for Teknik- & Miljøudvalget Søren Smalbro (V) i en pressemeddelelse.

Projektet er et samarbejde mellem 2200 sommerhusejere fordelt på 12 grundejerforeninger, Skallerup Seaside Resort og Hjørring Kommune, og alle, der deltager i projektet, har været til lommerne.

Og med støtte fra statens kystbeskyttelsespulje kan sandfodringen for i alt 11 millioner kroner nu begynde.

Sandet stammer fra en oprensning af indsejlingen til Hirtshals Havn, der har været nødvendig for at større skibe kan komme ind i havneområdet.

Tidligere på året blev 100.000 m3 sand fra indsejlingen til Hirtshals Havn leveret til området omkring Kjul strand øst for havnen. Sandet vil herfra fordele sig langs Hjørring Kommunes nordvendte kyststrækning og styrke kystprofilerne der.