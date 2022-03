Gik amok: Kamel dræbte to personer

En kamel fra gik for nyligt til angreb, efter den var flygtet fra en dyrepark i USA. Det kostede to personer livet

Torsdag fik en kamels flugtforsøg yderst tragiske konsekvenser.

Kamelen flygtede fra dyreparken The Pumpkin Barn, som ligger i Obion i den amerikanske delstat Tennessee.

Ifølge en meddelelse fra politiet i Obion County gik kamelen til angreb på to mænd, mens den var på flugt.

Mændene var henholdsvis 42 og 67 år og afgik ved døden som følge af angrebet, skriver CNN.

Ukendte omstændigheder

Ifølge The New York Times er de konkrete omstændigheder fortsat ukendte.

Det vides derfor endnu ikke, hvordan det blandt andet er lykkedes kamelen at undslippe dyreparken i første omgang.

Politiet i Obion County modtog et nødopkald torsdag eftermiddag. Da de kom frem, lå de to mænd livløse på en bakke, mens den aggressive kamel befandt sig i nærheden.

Kamelen gik angiveligt til angreb på en politibil, da politiet forsøgte at fjerne ofrene fra stedet.

Derfor så politiet sig nødsaget til at ty til strenge midler.

- For alles sikkerhed måtte kamelen skydes af politiet, hedder det i politiets meddelelse.

Aggressive hanner

Det er sandsynligt, at kamelen er en han. De bliver nemlig ofte aggressive, når de er i brunst, hvilket de er i perioden mellem november til marts.

Det vurderer Bernard Faye, som er pensioneret professor i veterinærmedicin, og som har forsket i kameler over for New York Times.

Han understreger dog samtidig, at det er sjældent, at kameler går så voldsomt til angreb som i tilfældet her.