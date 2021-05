Glasbro revnede: Mand hang midt på broen

En mandlig turist måtte klamre sig fast til broens gelænder, da glasset under ham begyndte at revne

At bevæge sig ud på en glasbro med glas under fødderne kan være skræmmende nok i sig selv, og hvad nu hvis glasset begynder at revne under en?

Det værst tænkelige scenarie oplevede en mandlige turist midt i åbningstiden for den populære kinesiske glasbro i byen Longjing.

Manden blev efterladt strandet på den glasbundede hængebro, i hundrede meters højde, da glasset under ham angiveligt begyndte at slå revner. Det skriver The Guardian.

Efter kraftige vindstød på op til 150 km. i timen knuste flere glaspaneler omkring ham.

Billeder på sociale medier viser turisten, der klamrer sig fast til gelænderet, hvor han i mere end en halv time ventede på brandmænd, politi og skov- og turismepersonale.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Sådan så broen ud, før glasset gik i stykker. Foto: Shutterstock

Manden skulle efter sigende ikke være kommet noget til, men blev for en god ordens skyld sendt til hospitalet for at blive tjekket.

Kina er berømt for sine rekordstore glasbroer, som er populære turistattraktioner. I 2015 åbnede en glasbro med navnet Yuntai Mountain, der to uger efter åbningen krakelerede og skabte stor panik blandt broens krydsende.

Efter flere uheldige tilfælde er de lokale myndigheder, ifølge The Guardian, ved at lave retningslinjer for konstruktionen af broerne, herunder anbefalinger mod at bygge i områder, hvor der er risiko for jordskælv.